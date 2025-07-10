Türk Balıkçılar Zorlu Çeşme Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Balıkçılar Zorlu Çeşme Boğazı'ndan Geçti

Türk Balıkçılar Zorlu Çeşme Boğazı\'ndan Geçti
10.07.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz'den Ege'ye dönüşte Türk balıkçılar, 2-3 metre dalgalara karşı özel önlemler aldı.

Akdeniz açıklarında orkinos avlama sürecini tamamlayan Türk balıkçılar, dönüş yolunda yer yer 2 metreyi bulan dalgalarla mücadele ederken, zorlu Çeşme Boğazı'ndan geçişte özel önlemler aldı.

Orkinos, Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen kota çerçevesinde avlanıyor. Japonların çiğ balık eti ve pirinç kullanarak yaptığı suşinin ham maddesi olan orkinos, zorlu bir avcılık ve yetiştiricilik süreci sonrası mutfaklara giriyor.

Malta ile Tunus arasındaki uluslararası sularda kota kapsamında belirlenen miktarda orkinosları canlı şekilde kafeslere alan Türk balıkçılar, balıkları taşıyan kafesleri Akdeniz'den Ege'ye ulaştırmak üzere yaklaşık 30-35 gün süren sabit hızda bir deniz yolculuğuna başlıyor.

Balıkların sağlığı için kafesler sabit hızda çekilirken, teknelerin makineleri yol boyunca hiç durdurulmuyor.

Yolculuk boyunca rüzgar, dalga ve akıntılarla mücadele eden balıkçıların, en çok zorlandıkları bölge olan Çeşme Boğazı'ndan geçişte de özel önlemler aldı.

Boğazda yer yer 2-3 metreye ulaşan dalgalarla karşılaşan ekipler, su derinliğinin 15-16 metreye kadar düştüğü bölgede 25 metre derinliğindeki kafeslerin zarar görmemesi için su altı kaldırma balonları kullandı.

Orkinoslar, böylece güvenli bir şekilde yıl sonuna kadar beslenecekleri İzmir'in Urla ilçesindeki Gerence Körfezi'ne ulaştı.

Balık dolu havuzların geçişi AA foto muhabiri tarafından su altından görüntüledi.

Kılıç Balık Orkinos Çiftlik Müdürü Hasan Yılmaz, 25 Mayıs'ta başlayan sezonun hava şartları açısından zorlu ama avcılık yönüyle verimli geçtiğini söyledi.

Yılmaz, "Doğada orkinos bolluğu gözle görülür hale geldi. ICCAT kotası sayesinde avcılık belli bir düzene girdi, bu da stokların kendini toparlamasını sağladı. Bu yıl sürüler daha kalabalık ve canlıydı. Avlama sürecinde nispeten daha az zahmet çektik." dedi.

En zorlu aşama Çeşme Boğazı

Yolculuk sürecinin en zorlu aşamasının Çeşme Boğazı geçişi olduğunu belirten Yılmaz, şunları anlattı:

"Kafeslerimiz bir aylık yolculuktan sonra yolculuğun en kritik noktalarından birisi olan Çeşme Boğazı'ndaki sığ noktaya geliyor. Burada su derinliği yaklaşık 15-16 metre, kafeslerimizin derinliği ise 25 metredir. Bu bölgede hem balıklarımızın hem de kafeslerimizin zarar görmemesi için ağların altını özel su altı balonlarıyla kaldırarak buradan emniyetli bir geçişi sağladık. Amacımız Çeşme Boğazı'ndaki sığ bölgede ağların zemine takılmasını engellemek. Su altında zemine takılıp parçalanma riski çok yüksek ve böyle bir şeyle karşılaşmak istemeyiz."

Yılmaz, dalgıçların boğaz geçişinden önce kafeslerin altına kaldırma balonlarını yerleştirdiğini dile getirerek, bu sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Kaldırma balonları sayesinde kafes ağlarının zeminden yükseltildiğini anlatan Yılmaz, boğaz geçişinin zahmetsizce ve herhangi bir kayıp yaşanmadan tamamlandığını söyledi.

14 Mayıs'ta Yalova'nın Armutlu ilçesinden denize açılan kaptanlardan Mustafa Pars ise sürecin denizciler açısından oldukça yorucu geçtiğini anlattı.

İklim değişikliğinin kendilerini de etkilediğini anlatan Pars, şunları söyledi:

"Bir, iki senedir hava şartları daha olumsuz geçmekte. Aşağı yukarı bir aydan beri yollardayız. 32-33 gün sürdü buraya gelmemiz. Teknenin içinde 20 metrekare bir alanın içinde 2 ayı geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Benim bu altıncı sezonum. Çeşme Boğazı'ndan geçerken sığlık olduğu için kafeslerin ağları daha derin olduğundan dalgıç arkadaşlar aşağıya iniyorlar kontrollü bir şekilde herhangi bir kafeslere balığa bir zarar gelmemesi için. Hızımızı düşürmüyoruz."

Kaynak: AA

Balıkçılık, Denizcilik, Akdeniz, Ekonomi, Güncel, Çeşme, Çevre, Yaşam, izmir, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Balıkçılar Zorlu Çeşme Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin dondurucuda bulunan bebek cesedinde korkunç sır çözüldü Derin dondurucuda bulunan bebek cesedinde korkunç sır çözüldü
Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel’e büyük sürpriz O şarkıyla büyük beğeni topladı Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e büyük sürpriz! O şarkıyla büyük beğeni topladı
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt "İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı
TFF açıkladı Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
F1’de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull’daki 20 yıllık görevinden alındı F1'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull'daki 20 yıllık görevinden alındı
Passolig kaldırıldı mı Merak edilen soru açıklığa kavuştu Passolig kaldırıldı mı? Merak edilen soru açıklığa kavuştu
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi

10:12
MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:20
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
16:07
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
16:06
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
16:03
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
15:54
İzmir’in efsane kulübü Altay’da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
15:38
Boğaz’daki kaçak yapılar için yıkım kararı Aralarında ünlü oteller de var
Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var
15:36
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler
CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
15:17
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi
15:07
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy
Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
15:05
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 11:21:30. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Balıkçılar Zorlu Çeşme Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.