Türk Büyükelçi, Viyana\'da kavgaya müdahale eden gençlere plaket verdi

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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir parkta silah ve kesici aletlerin kullanıldığı bir kavgaya müdahil olarak, çevredeki vatandaşların zarar görmesini önleyen iki Türk gence gösterdiği medeni cesaretten ötürü plaket verdi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen programda, başkentin 10'uncu bölgesindeki bir parkta "kurusıkı" olarak tabir edilen gaz fişeği atabilen tabanca ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada çevredeki çocuk ve kadınların etkilenmesini önlemek için olaya müdahil olan Uğur Özay ve Durmuş Ünal'a plaket verildi.

Programda konuşan Büyükelçi Ceyhun, Özay ve Ünal'ın geçen hafta 10'uncu bölgede yaşanan olayın daha üzücü bir boyut kazanmasını önlemek için ortaya koydukları medeni cesaretten ötürü teşekkür etti.

Ceyhun, olaya kayıtsız kalmayan 2 Türk'ün müdahalesiyle hem çevredeki insanların zarar görmelerinin önlendiğini hem de zanlıların yakalanmasında emniyet güçlerine yardımcı olunduğunu söyledi.

Böyle durumlarda öncelikli olarak emniyet güçlerinin bilgilendirilmesinin daha doğru olacağı uyarısında bulunan Ceyhun, medeni cesaretleri ve örnek davranışlarından ötürü 2 Türk'e hediye ve teşekkür plaketi takdim etti.

Olayın kahramanlarından Uğur Özay da arkadaşlarıyla buluştukları parkta, kavga eden grupların havaya ateş açtıklarını, çevrede çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğunu belirterek, çevredekilere zarar gelmesini önlemek için arkadaşıyla olaya müdahil olduklarını anlattı.

Özay, olaya şahit olan başka duyarlı vatandaşların da yardımıyla şahısları etkisiz hale getirerek, polise teslim ettiklerini söyledi.