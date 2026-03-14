Türk Büyükelçilik'ten Irak Uyarısı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının zaruri neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınmasının uygun olacağını bildirdi.

Büyükelçilik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Irak'taki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, güvenlik şartlarının hızlı şekilde olumsuz yönde değişkenlik gösterebildiği bu dönemde, kalabalık meydanlar ve toplanma bölgeleri, Bağdat'ta Yeşil Bölge çevresinde protesto gösterileri düzenlenen alanlar, Bağdat ve Erbil uluslararası havalimanları ve mücavir bölgeler, üçüncü ülke vatandaşlarının sıklıkla gittiği, bulunduğu mekanlar ile hava müdahale sistemlerinin önleyici müdahaleleri göz önünde bulundurulduğunda açık alanlar, Musul ve mücavirindeki yerleşim yerleri, Basra'ya mücavir bölgeler, Irak'ın tamamındaki askeri bölgeler ile petrol sahaları gibi kritik altyapı tesislerinden uzak durulması ve Türk vatandaşlarının kişisel güvenliklerine azami özen göstermesinin bir kez daha önemle tavsiye edildiği belirtildi.

Irak hava sahasının, bölgede süren çatışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, bu aşamada 16 Mart'a kadar hava sahasının açılmayacağının duyurulduğu anımsatılan açıklamada, bu çerçevede, yerel şartlar ve güvenlik koşullarına azami özen göstermek suretiyle Türkiye'ye kara yoluyla seyahat edilebileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye ile Irak arasındaki kara yolunun hala ulaşıma açık olduğu, Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın faaliyetlerine devam ettiği, bu dönemde Türk vatandaşlarının zaruri neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınmasının uygun olacağı bildirildi.

Irak makamlarının, kara sınır kapılarında üçüncü ülke vatandaşlarına 7 gün süreli transit vize imkanı sağlanacağını duyurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, diğer bölge ülkelerinde bulunan ve Irak üzerinden ülkemize seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın söz konusu imkandan istifade etmeleri mümkündür. Acil durumlarda Irak'taki temsilciliklerimize aşağıdaki iletişim numaralarından ve Konsolosluk Çağrı Merkezinden (+90 312 292 29 29) ulaşılabilecektir. Bağdat Büyükelçiliği: +964 771 233 9023 ([email protected]), Basra Başkonsolosluğu: +964 780 806 5000 ([email protected]), Erbil Başkonsolosluğu: +964 750 802 5160 ([email protected]), Musul Başkonsolosluğu: +964 772 443 5143 ([email protected]), Necef Başkonsolosluğu: +964 783 770 0413."