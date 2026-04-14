Türk Çorap Sektörü İhracatta Payını Artırdı - Son Dakika
Türk Çorap Sektörü İhracatta Payını Artırdı

14.04.2026 08:49
2025 yılında Türkiye'nin çorap ihracatı 1 milyar 156 milyon dolara ulaşırken, sektör yüksek maliyetlere rağmen katma değerli ürünlerle dikkat çekti. Pamuklu çoraplar lider konumda kalmaya devam ederken, Almanya en büyük pazar oldu.

Türk çorap sektörü, küresel talepteki yavaşlamaya ve yüksek maliyetlere rağmen daha katma değerli ürünlerin etkisiyle ihracattaki ağırlığını artırmayı başardı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin raporuna göre, Türkiye'nin çorap ihracatı 2025 yılında 1 milyar 156 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 3,8'lik düşüş yaşansa da sektörün toplam hazır giyim ihracatı içindeki payı yüzde 6,2'ye yükseldi. Bu oran 2023'te yüzde 5,9, 2024'te ise yüzde 6,1 seviyesindeydi.

Uzmanlar, sektörün performansını temel tüketim ürünlerine yönelik talebin istikrarlı seyri, hızlı siparişe uygun üretim altyapısı ve Avrupa pazarına yakınlık avantajına bağlıyor. Küresel ölçekte Türkiye'nin güçlü konumu devam ediyor. Dünya çorap ihracatı 2024'te yüzde 2,9 artışla 16,1 milyar dolara yükselirken, Türkiye 1,2 milyar dolar ve yüzde 7,5 payla ikinci sıradaki yerini korudu. Çin 7,1 milyar dolar ihracatla liderliğini sürdürürken, Almanya 893 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin ihracat performansında ürün çeşitliliği önemli rol oynadı. 2025 verilerine göre pamuklu çoraplar 700,8 milyon dolarlık ihracatla sektörün lokomotifi olmayı sürdürdü ve toplam ihracatın yüzde 60,6'sını oluşturdu. Sentetik liflerden uzun çorapların ihracatı ise 2025'te 197,6 milyon dolara yükselirken, son beş yılda yüzde 69,9 artış kaydetti. Bu büyüme, sektörün daha katma değerli alanlara yöneldiğini gösteriyor.

Ülke bazında Almanya, Türkiye'nin en büyük çorap pazarı olmayı sürdürdü. 2025'te Almanya'ya 218 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İngiltere 198 milyon dolar ile ikinci, Fransa 134 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, Almanya'nın çorap ithalatında yüzde 26,4 payla ikinci sırada, Fransa'da ise yüzde 25,6 payla lider tedarikçi konumunda bulunuyor. İngiltere pazarında da yüzde 23,5 payla ikinci sırada yer alarak Avrupa'nın en büyük tüketim merkezlerinde güçlü tedarikçi kimliğini sürdürüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Türk Çorap Sektörü İhracatta Payını Artırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Çorap Sektörü İhracatta Payını Artırdı - Son Dakika
