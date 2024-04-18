Sanat yönetmenliğini Serhat Turak'ın üstlendiği Türk destanlarının dans, gösteri ve görsel şovlarla anlatıldığı "Destanların Dansı", Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelendi.
Gösteriye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Turak, grubun 3 yıldır sahne aldığını ve ekimde Avrupa turnesine çıkacaklarını belirterek "Projemizdeki hikayeler Türk tarihindeki kahramanları, ozanları, şairleri konu alıyor. Anadolu coğrafyasındaki bütün konuları kronolojik olarak ele aldığımız bir gösteri. Nuh Tufanı'ndan günümüze kadar, 12 sahneden oluşan bir anlatım ve yöresel oyunlar sergiliyoruz." şeklinde konuştu.
Gösteride "Tomris Hatun"u canlandıran dansçı ve oyuncu Bahar Ülkü Avcı da karakterin ruhuna bürünerek rollünü icra ettiğini kaydederek, "Çok emekler harcandı ve bunlar bizi bir araya getirdi. Canlandırdığım karakter savaşçı bir karakter ve öldürülen eşinin intikamını almaya çalışıyor. Kadını simgeleyen bir karakter, kadının her dönemde güçlü olduğunu ve dik duruşunu temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncu ve dansçı Gözde Potoğlu ise zor bir hazırlık sürecinden geçtiklerini aktararak "Gösteride Azerbaycan'a, Türkiye'ye dair geçmişten günümüze gelen danslar ve tiyatral gösteriler var. Görsellerle bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Çok kalabalık bir ekibiz. Biz yorulsak da hep birlikte bu duyguları seyirciye aktarmak için çabalıyoruz." dedi.
Nuh Tufanı, Dede Korkut, Dört Element, Nevruz, Sarı Gelin, Cevanşir, Alparslan gibi canlandırmalarla tarihsel bir akış sunan gösteri, gençleri "Tomris Hatun", "Alparslan" ve "Boğaçhan" destanlaryla tanıştırmayı hedefliyor.
Son Dakika › Güncel › Serhat Turak'ın yönettiği 'Destanların Dansı' AKM'de sahnelendi - Son Dakika
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