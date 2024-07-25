Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 3. Şurası düzenlendi

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Kırgızistan Başsavcılığının ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla Başsavcılar 3. Şurası düzenlendi.

Kırgızistan Başsavcılığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan başsavcılar ile Uluslararası Savcılar Birliği temsilcisi katıldı.

Başsavcılar, "Modern küresel zorluklara etkin bir şekilde yanıt vermek için TDT ülkeleri başsavcılıkları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" konulu sunumlar yaptı.

Şurada, uluslararası suçlar, terörizm ve siber suçlar da dahil olmak üzere küresel tehditlere karşı ortak eylemlere yönelik etkileşim ve stratejilere ilişkin temel konulara değinildi.

Toplantı, işbirliğini güçlendirmeye ve modern zorluklara yanıt verme hazırlığını artırmaya yönelik belirli adımları ve ortak çabaları yansıtan bildirgenin imzalanmasıyla sona erdi.