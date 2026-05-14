TDT Zirvesi için Türkistan'da hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDT Zirvesi için Türkistan'da hazırlıklar tamamlandı

14.05.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde, Türkistan'da "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi için şehirde hazırlıklar tamamlandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde, Türkistan'da "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi için şehirde hazırlıklar tamamlandı.

Türk dünyasının manevi şehri ilan edilen Türkistan'ın önemli merkezleri ve caddeleri zirveye katılacak üye ülkelerin bayrakları ile donatıldı.

"Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla yarın gerçekleştirilecek zirvede, dijital dönüşümden yapay zeka işbirliğine kadar birçok başlık masaya yatırılacak. Türk devletlerinin ortak teknoloji vizyonunun güçlendirilmesi, zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kadim tarih ile dijital geleceğin buluştuğu gayriresmi zirvenin, Türk devletleri arasındaki birlik ve işbirliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Yaklaşık iki bin yıllık tarihiyle Türk dünyasının önemli merkezlerinden biri olan Türkistan'daki zirve için Kazak geleneksel çadırını andıran görkemli bir yapı inşa edildi.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDT Zirvesi için Türkistan'da hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:24:14. #7.12#
SON DAKİKA: TDT Zirvesi için Türkistan'da hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.