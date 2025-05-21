(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü", Prof. Dr. Aziz Sancar'a verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital medya paylaşımlarını yapan Erdoğan Dijital Medya adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü takdim edildi" ifadelerine yer verildi.
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