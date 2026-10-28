Türk Devletleri Teşkilatının 13. zirvesi Ankara'da 'Türk Yüzyılı' temasıyla yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenleneceğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak geleceğin inşasında önemli rol üstlenen Türk Devletleri Teşkilatının 13. zirvesi, bu yıl 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla Ankara'da düzenlenecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, TDT'nin kuruluşu, işbirliği alanları ve Teşkilatın önemine dair bilgilere de yer verildi.