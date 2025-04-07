Türk Devletleri Üniversitesi Kuruluyor

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Türkiye ve Özbekistan, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi için mutabakat zaptı imzaladı.

07.04.2025 16:29
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(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Özbekistan'da "Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi" kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını belirterek, "Türkiye ve Özbekistan arasında her alanda gelişmekte olan ilişkilerimizin yükseköğretim boyutunda somut bir adım atacağız" dedi.

Türkiye ve Özbekistan Yükseköğretim Kurulları arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar tarafından imzalandı. Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün tarihi bir günü yaşıyoruz. Türkiye ve Özbekistan arasında her alanda gelişmekte olan ilişkilerimizin yükseköğretim boyutunda somut bir adım atacağız. Türkiye ve Özbekistan arasında ortak ve kadim kültürümüzden neşet eden tarihi ilişkilerimizde yükseköğretime her iki tarafça da fevkalade önem atfedilmektedir.

"Gerekli hukuki zemin Özbekistan'da esasen oluşturulmuştur"

Cumhurbaşkanı Mirziyovev'in 25 Ocak 2025 tarihinde Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin Taşkent'te kuruluşuna dair bir kararname yayımlamasıyla bu ortak vizyonumuzun hayata geçirilmesinde gerekli hukuki zemin Özbekistan'da esasen oluşturulmuştur.

"Üniversitemiz, ülkelerimizin küresel rekabet gücünü artıracaktır"

Üniversitemiz, Türkiye ve Özbekistan'ın bilgi ve birikimlerini bir araya getirerek her iki ülkenin de geleceğine büyük katkılar sağlayacaktır. Üniversitemiz, nitelikli genç nesillerin yetişmesine katkı sağlamanın yanında, bilimsel araştırma ve yenilikçilik alanında öncü projeler geliştirerek ülkelerimizin küresel rekabet gücünü artıracaktır.

Üniversitemiz, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla ortak eğitim programları uygulayarak uluslararası standartlarda eğitim verecektir. İlk aşamada, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülecek mühendislik, bilişim, sağlık ve tarım programlarıyla faaliyetlerine başlayacak.

Ortak eğitim programlarıyla mezun olacak öğrencilerimiz, Türk dünyasında farklı ülkelerde istihdam edilebilecek bilgi ve donanıma sahip olacak, böylece bu coğrafyada insan kaynağının etkileşimi pekişecektir.

Ülkelerimizi yükseköğretim alanında daha da güçlendireceğimize ve uluslararası ortamda daha nitelikli bir konuma getireceğimize inanıyorum. Bu konudaki vizyonumuz nettir. Tüm üniversitelerimizi Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkileri geliştirme yönünde teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Politika, Türkiye, Ulaşım, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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