Türk Dizileri Küresel Anlatılacak - Son Dakika
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Türk Dizileri Küresel Anlatılacak

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İstanbul'da düzenlenecek program, Türk dizilerinin kamu diplomasisine katkısını tartışacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri" programı, 28 Ağustos Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Markasının Küresel Anlatısı Türk Dizileri" programı, dizi sektörünün Türkiye'nin kamu diplomasisine katkısının tartışılmasını ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesini amaçlıyor.

Son yıllarda uluslararası alanda büyük bir popülerliğe ulaşan, 170'den fazla ülkeye ihraç edilip 1 milyardan fazla tekil izleyiciye ulaşan Türk dizileri, Türkiye'nin büyük bir kamu diplomasisi aktörü haline geldi.

Bu kapsamda, bu konuyu tartışmak ve dizi sektörü temsilcilerini kamu ile bir araya getirmek üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28 Ağustos Cuma günü İstanbul'da düzenlenecek "Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri" programı, kamu kurumu ve sektör temsilcileri, akademisyenler ile basın mensuplarını bir araya getirecek.

Program, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in moderatörlüğünde ve RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, TRT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şimşek, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk ve Yapımcı Onur Güvenatam'ın katılımıyla Türk dizilerinin küresel ölçekte elde ettiği başarı ve bu başarının Türkiye'nin kamu diplomasisi ve tanıtımı üzerine etkisinin tartışılacağı bir panel düzenlenecek.

Panel sonrasında ise kamu kurumu ve dizi sektörü temsilcileri ile akademisyenlerin katılımıyla Türk dizilerinin Türkiye'nin kamu diplomasisine ve uluslararası arenada Türkiye algısına katkılarının tartışılacağı, kamu sektörü, dizi sektörü ve akademi işbirliğiyle ortak bir yol haritasının oluşturulacağı kapalı bir çalıştay gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Diplomasi, İstanbul, Kültür, Güncel, Medya, Sanat, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dizileri Küresel Anlatılacak - Son Dakika

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