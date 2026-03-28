Türk Dizileri Series Mania'da Tanıtılacak
Türk Dizileri Series Mania'da Tanıtılacak

Türk Dizileri Series Mania'da Tanıtılacak
28.03.2026 17:55
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Series Mania ile işbirliği yaparak Türk projelerini tanıtacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Fransa'nın Lille kentinde düzenlenen dünyanın önemli dizi festivallerinden "Series Mania" ile işbirliğine imza attı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, işbirliği neticesinde gelecek yıl Fransa'da düzenlenecek festivalde, Türk projelerinin tanıtılacağı büyük bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türk dizilerinin dünyada yolculuğunun devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olarak, Series Mania yönetimiyle çok iyi bir işbirliği içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl sınırlı sayıda seçilmiş Türk projelerini burada sunma imkanımız olacak. Projelerimizi Netflix, Disney, HBO gibi markalara, Avrupa'nın önemli yapım ve yayın şirketlerine ulaştıracağımız çok önemli bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliğin, projelerini bir yapım şirketine sunma fırsatı bulamamış sinemacılar için de büyük imkan olacağını düşünüyorum. Orada hem Türk hem de uluslararası yapımcılar ve yayıncılar olacak."

Güven, etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgileri gelecek günlerde paylaşacaklarını aktararak, tüm yapımcı, yönetmen ve senaristlere çalışmalara başlamaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

İstanbul, Olaylar, Sinema, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Türk Dizileri Series Mania'da Tanıtılacak
