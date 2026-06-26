Türk Dizilerine Yeni Destek Düzenlemesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye'yi tanıtan dizi filmlere destek kapsamını genişletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyanın 170 ülkesinde yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizileri, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan en güçlü kültürel ihracat alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin turizm destinasyonlarından gastronomisine, kültürel mirasından doğal güzelliklerine, yaşam kültüründen tarihi birikimine kadar pek çok değeri dünyayla buluşturan Türk dizileri, aynı zamanda Türkçenin uluslararası alandaki görünürlüğüne ve yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TGA tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bu katkıların geliştirilmesi amacıyla dizi film desteklerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Dizilerin yurt dışında en az bir sezon yayımlanmış olması şartı kaldırıldı

Düzenlemeyle, dizi film desteğine ilişkin başvuru ve yararlanma şartları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenirken, aynı yıl içinde birden fazla proje için destek alınabilmesinin önü açıldı.

Destek sistemi bölüm bazlı hale getirilirken, dizilerin yurt dışında en az bir sezon yayımlanmış olması şartı kaldırıldı. Buna karşın, yapımların en az 3 kıtada ve 10 ülkede yayımlanmış olması kriteri korundu.

Yeni düzenlemeyle destekler, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan yerli dizi film bölümlerinin yurt dışındaki umuma iletim hakkını elinde bulunduran hak sahiplerine verilecek.

Destek başvurusu yapılan her bölümün ilk gösteriminin ise başvuru tarihinden önceki en fazla 3 yıl içinde Türkiye'de kablo, uydu veya karasal yayın yapan bir televizyon kanalında gerçekleştirilmiş olması gerekecek.

Türkçenin yaygınlaşmasına etkisi, ihraç edilen ülke sayısı belirli olacak

Başvurular, kamu, sektör ve akademi temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmede, Türkiye'nin ve milli kültürün tanıtımına katkısı, Türkçenin yaygınlaşmasına etkisi, ihraç edilen ülke sayısı, hedeflenen turizm pazarlarıyla uyumu, televizyon yayınlarındaki reyting performansı ile dijital mecralardaki izlenme ve erişim verileri esas alınacak.

Yönetmelik değişikliğiyle başvuruların Bakanlıkça belirlenen süre içinde gerekli belgelerin sunulması esasına göre yapılabilmesine imkan sağlanırken, dijital başvuru sistemleriyle uyumun artırılması ve süreçlerin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında, destek tutarı iade edilen veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yasal takibe konu olan projelerin yeniden destek başvurusuna konu edilemeyeceği hükme bağlandı. Söz konusu uygulama, yalnızca ilgili proje bakımından geçerli olacak.

Bakanlık, yeni düzenlemelerle Türkiye'nin kültürel değerlerini, turizm potansiyelini ve Türkçeyi uluslararası izleyicilerle buluşturan yapımların desteklenmesini, dizi ihracatındaki başarının sürdürülebilir hale getirilmesini ve Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne katkının artırılmasını amaçlıyor.