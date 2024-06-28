Türk doktor Afrika'da çocukları sağlıklarına kavuşturuyor - Son Dakika
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Türk doktor Afrika'da çocukları sağlıklarına kavuşturuyor

Erzurum'da görev yapan iki çocuk annesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Zeynep Abuşoğlu, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde çocukları sağlıklarına kavuşturmak için gönüllü olarak çalışıyor. Abuşoğlu, Afrika'da görev yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu ve çocukların masumiyeti ve saf sevgisinin onu etkilediğini belirtiyor. Son olarak Çad'da mültecilerin yoğun olduğu bir bölgede hizmet veren Abuşoğlu, Afrika'ya tekrar gitmeyi umut ediyor.

28.06.2024 11:16
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Erzurum'da görev yapan iki çocuk annesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Zeynep Abuşoğlu, kendisi için "tutku" olarak tanımladığı Afrika'nın çeşitli bölgelerinde çocukları sağlıklarına kavuşturabilmek için emek veriyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak 22 yıldır görev yapan 45 yaşındaki Abuşoğlu, ayrıca Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği'nde asistan olarak eğitimine de devam ediyor.

Meslek hayatı boyunca Türkiye'de birçok farklı ilde çalışan Zeynep Abuşoğlu, sık sık Afrika'nın farklı bölgelerine giderek doktorluk yapıyor.

Abuşoğlu, 10 ve 14 yaşında kızlarından uzak kalsa da, onlardan aldığı manevi destekle bölgedeki çeşitli ülkeleri gezerek, çocukları sağlıklarına kavuşturturmak için mesleğini icra ediyor.

Zeynep Abuşoğlu, bu kapsamda gönüllü olarak gittiği Çad'da 2 hafta süreyle çocuklara sağlık hizmeti verdi.

"Buradaki çocukların masumiyeti, mutluluğu ve saf sevgisi beni çok etkiledi"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Zeynep Abuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika macerasının Somali'yle başladığını dile getirdi.

Doktor olmadan önce de Afrika'ya karşı ilgisi ve sevgisi olduğunu belirten Abuşoğlu, "İlk Afrika görevimi 2019 yılında Somali'de gerçekleştirdim. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 ay kadar çalıştım." dedi.

Abuşoğlu, Afrika'nın kendisi için bir tutku olduğunu kaydederek, "Afrika benim için mutluluk demek. Buradaki çocukların masumiyeti, mutluluğu ve saf sevgisi beni çok etkiledi. Hayata bakış açımı değiştirdi. Ayrıca mesleki motivasyonumu ciddi anlamda artıdı. İnsanlara yardımcı olabilmek, kalplerine biraz da olsa dokunabilmek, sağlıklarına katkıda bulunabilmek ciddi anlamda beni motive ediyor." diye konuştu.

Sudan'a da iki sene önce gittiğini anlatan Abuşoğlu, burada, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 ay kadar görev yaptığını ifade etti.

Doktor Abuşoğlu, her dönüşünde Afrika'ya tekrar gitmeyi daha çok istediğini belirtti.

"Tekrar gelmeyi ümit ediyoruz"

Son olarak, Yeryüzü Doktorları Derneği'yle (YYD) birlikte Çad'a geldiğini aktaran Abuşoğlu, "Çad'da mültecilerin yoğunlukta olduğu Sido bölgesinde YYD'ye ait olan klinikte hizmet verdik. Burada muayenelerimizi gerçekleştirdik. Eğitim çalışmalarımız oldu. Çok dolu dolu ve yararlı iki haftaydı. Tekrar gelmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Abuşoğlu, Afrika'da çalıştığı dönemde kızları Azra ve Beren'den ayrılmanın çok zor olduğunu ifade ederek, "Afrika'dayken en çok kızlarımı özledim. Afrika'da bulunma amacımı bildikleri için çoğu zaman olgunluk gösterip, bana destek oldular. Onlar benim kahramanlarım." diye konuştu.

Elinden geldiğince yurt dışı görevlerinde bulunmak istediğini söyleyen Abuşoğlu, değişik yerler görmenin, insanlar tanımanın kendisini mesleki anlamda tatmin ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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