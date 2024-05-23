Türk Dünyası Barolar Birliği Toplantısı Öncesi Anıtkabir Ziyareti

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(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği tarafından bugün düzenlenen Türk Dünyası Barolar Birliği Toplantısı öncesinde, konuk baro başkanları ve katılımcılar Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Barolar Birliği'nce düzenlenen Türk Dünyası Barolar Birliği Toplantısı bugün yapılıyor. TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın açış konuşmasıyla başlayacak toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Aşkabat baro başkanları katılıyor.

Toplantı öncesi konuk baro başkanları ve katılımcılar Anıtkabir'i ziyaret etti. Toplantıya katılan heyet, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u da ziyaret edecek.