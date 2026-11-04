Türk Dünyası Sinema Zirvesi'nde 2027'de 6 ülkeyle ortak yapım platformu hedeflendi - Son Dakika
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Türk Dünyası Sinema Zirvesi'nde 2027'de 6 ülkeyle ortak yapım platformu hedeflendi

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Türk Dünyası Sinema Zirvesi\'nde 2027\'de 6 ülkeyle ortak yapım platformu hedeflendi
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6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali kapsamında İstanbul'da yapılan Türk Dünyası Sinema Zirvesi'nde ortak yapım ve yapay zeka konuları ele alındı. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 2027'de 6 ülkenin katılımıyla ortak yapım platformları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Uluslararası Sinema Derneğince düzenlenen 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali kapsamında Türk Dünyası Sinema Zirvesi gerçekleştirildi.

Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sinema temsilcilerini İstanbul'da bir araya getiren zirvede, ortak yapımların geliştirilmesi, sinema sektöründe işbirliğinin artırılması ve yapay zekanın sinemaya etkileri ele alındı.

Zirvede, ülkelerin ortak kültürel mirasının sinema aracılığıyla uluslararası izleyiciye ulaştırılması, ortak yapım imkanlarının geliştirilmesi ve bölgenin uluslararası film yapımcıları için daha fazla tercih edilmesi konuları değerlendirildi.

"Türk dünyası sineması, patlamak üzere olan bir volkan"

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, zirve kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dünyası sinemasının önemli bir potansiyele sahip olduğunu ancak bunun henüz yeterince ortak yapımlara dönüşmediğini söyledi.

Türk dünyası sinemasını "patlamak üzere olan bir volkana" benzeten Güven, ortak kültürün, tarihin ve toplumsal meselelerin sinema için önemli bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

Güven, "Çok büyük bir ortak kültürümüz, ortak bir geçmişimiz, mazimiz var ve en önemlisi ortak dertlerimiz var. Sinema için en önemli iki şeyden biri bilgi, biri dert. Burada da dert çok. Derdi olanın sineması olur. Burada da dertli insanlar var. Derdimizi sinemaya dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

6 ülkenin katılımıyla ortak yapım platformu hedefi

Türk dünyası sinemasının gelişimi için ortak yapımların artırılmasının önemine işaret eden Güven, Türkiye ile Kırgızistan arasında bu alanda somut adımlar atıldığını kaydetti.

Birol Güven, 2027'de 6 ülkenin katılımıyla ortak yapım platformları oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizerek, Türk dünyasında daha fazla film çekilmesini ve ülkeler arasındaki sinema işbirliğinin güçlendirilmesini istediklerini dile getirdi.

Türk yapımcıların diğer Türk dünyası ülkelerinde, bu ülkelerin yapımcılarının da Türkiye'de film çekmesinin yanı sıra uluslararası yapımcıların bölgeye yönelmesini hedeflediklerini kaydeden Güven, "Mesela Amerikalı büyük yapımcılar da gelip Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Türkiye'de film çeksin. Bizim bunun için de çalışmalarımız olacak." dedi.

"Yapay zekaya mesafeliyiz ama arkamızı dönmeyiz"

Güven, yapay zekanın sinema sektörü açısından hem fırsatlar hem de endişeler barındırdığının altını çizerek, teknolojinin doğru değerlendirilebilmesi için yakından takip edilmesi ve anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Festivalin açılış filminin yapay zekayla hazırlandığını belirten Güven, bu tercihin teknolojiye koşulsuz destek ya da karşıtlık anlamına gelmediğini söyledi.

Sinema Genel Müdürü Güven, yapay zekanın festivalin önemli gündem başlıklarından biri olduğunu dile getirerek, "Yapay zekaya karşı olmak için bile yapay zekayı çok iyi anlamamız, bilmemiz gerekiyor. O yüzden bizim 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ndeki en önemli gündemlerimizden bir tanesi yapay zeka. Bunları tartışacak, konuşacağız. Yapay zekaya mesafeliyiz ama arkamızı dönmeyiz." ifadelerini kullandı.

Festival hakkında

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), TRT ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkı sunduğu festival, 150'yi aşkın uluslararası konuğu, Türkiye'den 300 sektör profesyonelini ve akademi dünyasını bir araya getiriyor.

Festivalde 56 film izleyiciyle buluşacak. "Uzun Metraj Kurmaca", "Belgesel" ve "Kısa Film" yarışmalarında onar yapım olmak üzere 30 film ödül için yarışacak. Yapımları, Türk dünyasının farklı ülkelerinden yönetmenler, oyuncular ve sinema profesyonellerinden oluşan jüriler değerlendirecek.

Yarışmaların yanı sıra Güncel İnsan Manzaraları, Tarihi Panorama, Türkuaz Belgesel Kuşağı ve animasyon gösterimleri programda yer alacak. Tarihi olaylardan bireysel hikayelere ve toplumsal hafızaya uzanan seçki, Türk dünyası sinemasının farklı örneklerini izleyiciye sunacak.

Atlas 1948 Sineması, AKM Yeşilçam Sineması, Emek Sineması, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Salonu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sadabat Salonu'nda gerçekleşecek tüm gösterimler ücretsiz olacak.

Sinemaseverler, film ve seans programına "korkutatafilmfestivali.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Kaynak: AA
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