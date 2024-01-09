Türk Edebiyatı Vakfı\'nda Yazı Editörlük ve Medya Kursu tamamlandı

Edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım'ın yönetiminde, Türk Edebiyatı Vakfında düzenlenen "Yazı Editörlük ve Medya Kursu"nun öğrencileri, 13 hafta süren eğitimi tamamladı.

Vakfın Sultanahmet'teki merkezinde düzenlenen kapanış törende konuşan Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, yazı kursunun vakıf bünyesinde devam etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kabaklı, kursun 15 yıldır devam ettiğini belirterek, "Bizim vakfımızda ise üç dönemdir gerçekleşiyor. İnşallah yakında dördüncüsünü da açacağız. Bu derslere devam eden arkadaşlarımızın çok çalışacaklarına ve Türk edebiyatına yeni eserler kazandıracaklarına yürekten inanıyorum. Daha önceki dönemlerden biliyoruz, kalem erbabı olanlar yetişti, yetişiyor." dedi.

Yardım ise konuşmasında, Türk Edebiyat Vakfının baba yurdu olduğunu dile getirerek, "Kalpleri memleket ve millet sevgisiyle yoğrulmuş olanların yarım asırdır tüten irfan ocağıdır. Büyük medeniyetimize sahip çıkan ulu ve kutlu mahfilimiz, mekanımızdır. Bu vakfı zor dönemde ve şartlarda arkadaşlarıyla birlikte kuran merhum Şeyhülmuharrrin Ahmet Kabaklı Hocamızı rahmetle, hürmetle ve şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

Kurs katılımcılarından Ahmet Kabaklı'nın hayatı ve eserleri hakkında birer yazı kaleme almalarını isteyen Yardım, şunları kaydetti:

"Bunu son bir ödev olarak da kabul edebilirler. Çünkü alperen Ahmet Kabaklı'nın hepimizin üstünde büyük hakları vardır. İnşallah bu sene, Türkiye'de ve Türk dünyasında aziz hocamızı destansı hayatıyla, ulvi fikirleriyle, yüksek idealleriyle ve seçkin eserleriyle hep gündemde tutacağız. Hakkında muhtelif mekanlarda ve müesseselerde faaliyetler düzenleyeceğiz."

Kapanış törenine edebiyat dünyasından Aysen Akdemir, Ayhan Akdemir, Cafer Vayni, Filiz Çırpıcı, İsmail Derici, Mahmut Topbaşlı, Mustafa Aydın, Mustafa Yılmaz, Suphi Saatçi, Şerif Aydemir, Yakup Tutum ve Zekeriya Yılmaz'ın bulunduğu birçok isim katıldı.

Konuklar, eğitimi tamamlayan öğrencilere belgelerini takdim ederken, hayatlarından da örnekler vererek, bazı tavsiyelerde bulundu ve hatıralarını nakletti.

Yazı, Editörlük ve Medya Kursu'ndan bu dönem belge alan öğrenciler arasında Ahmet Baki, Ayşe Serra Altuntaş, Ayşegül İrem Kazdal, Dilay Necla Demir, Emirhan Bostan, Fehmi Atay, Filiz Yağcı, Hatice Koç, Hümeyra Akkuzu, Muhsin Duran, Necdet Atasoy, Nurten İstanbullu ve Zeynep Tilki yer alıyor.