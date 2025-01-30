Türk Eğitim Derneği 97 Yaşında

Güncel

CUMHURİYET eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak 1 Ocak 1928 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yönlendirmesiyle kurulan Türk Eğitim Derneği, 97'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Türk Eğitim Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve nitelikli eğitimi tüm ülkeye yaymak amacıyla kurulan Türk Eğitim Derneği, Türkiye'nin dört bir yanında ve uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürerek, eğitim sistemine katkı sağlayan bilimsel çalışmalar ve araştırmalarla da öncü bir rol üstleniyor. Türk Eğitim Derneği, 97 yıllık köklü geçmişinde on binlerce öğrenciye burs sağlamış, 40'tan fazla eğitim kurumu açmış ve eğitimin niteliğini artırmaya yönelik birçok projeyi hayata geçirmiştir. Bununla birlikte, TEDMEM Düşünce Kuruluşu aracılığıyla Türkiye'nin eğitim politikalarına yön veren bilimsel araştırmalar ve raporlar yayınlayarak, eğitim alanındaki güncel gelişmelere ışık tutmaktadır. Türk Eğitim Derneği, okulları, üniversitesi, eşsiz burs sistemi, projeleri, bilimsel araştırmaları ve farkındalık çalışmalarıyla Türkiye'de eğitimin gelişimine öncülük etmeye devam edecek" denildi.