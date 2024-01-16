Türk Halkının İsrail ve Uluslararası Destek Hakkındaki Görüşleri Araştırıldı

İsrail-Hamas savaşı sonrası Türkiye genelinde 2 bin 94 kişiyle bir araştırma gerçekleştiren Areda Survey'in çalışmasına göre, katılımcıların yüzde 81,6'sı İsrail'in Türkiye topraklarında gözü olduğunu düşünüyor. İsrail'in Gazze saldırısındaki gerçek amacının yüzde 81,1 ile Gazze'yi işgal etmek olduğunu belirten katılımcılar, Amerika ve Avrupa'nın İsrail'e destek vermesinin asıl nedenini de yüzde 77,9 ile ülkelerin kendi çıkarlarını korumak olarak ifade etti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 80,7'si dünya barışı ve adaletini sağlamak için Birleşmiş Millet (BM) dışında yeni bir yapıya ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Araştırmada İsrail'in Gazze saldırısındaki amacının ne olduğu sorulduğunda katılımcıların yüzde 81,1'i İsrail'in gerçek amacının Gazze'yi işgal etmek olduğunu görülüyor. Bu düşünceyle birlikte katılımcıların yüzde 18,9'u İsrail saldırılarının Hamas yönetimini sonlandırmak amacıyla gerçekleştiğini ifade ediyor.

AMERİKA VE AVRUPA KENDİ ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜYOR

Araştırmada Amerika ve Avrupa'nın İsrail'e verdiği desteğin nedeni de soruldu. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 77,9'u Amerika ve Avrupa'nın İsrail'e kendi çıkarları amacıyla destek verdiği görüşüne sahip. Katılımcıların yüzde 12,2'si Amerika ve Avrupa'nın İsrail'e verdiği destek nedenini Yahudi lobisinin gücünden korkmalarına, yüzde 9,9'u ise Amerika ve Avrupa'nın Yahudilere karşı kendilerini borçlu hissetmelerine bağlıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE GÜVEN YOK

Araştırmaya göre Birleşmiş Milletler'in dünya barışı ve adaletini sağlamak için yetersiz kaldığı görüşü hakim. Türk halkının yüzde 80,7'si dünya barışını ve dünyada adaleti sağlamak için Birleşmiş Milletler dışında yeni bir yapıya gerek olduğuna inanıyor.