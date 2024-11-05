Türk Hastanesi Lübnan'da Yeniden Faaliyete Geçti

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İsrail saldırıları sebebiyle 8 hastanenin hizmet dışı kaldığı Lübnan'da, güneydeki Sayda kentinde bulunan ve yeni bölümlerin açıldığı Türk Hastanesi, hasta ve yaralıları kabul etmeye başladı.

Türkiye'nin, İsrail'in 2006 yılında Lübnan'a karşı başlattığı savaşın sona ermesinin ardından Sayda'da yanık ve kazalardan kaynaklanan yaralanmaların tedavisine yönelik inşasına başladığı ve 2010 yılında tamamladığı hastanenin operasyonel donanımının tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail saldırılarının çeşitli bölgelerde sağlık sektörü ve çalışanlarını hedef aldığı bu zor şartlarda Türk Hastanesi'nin bir bölümünün açılması büyük önem taşıyor." dedi.

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 8 hastanenin hizmet dışı kaldığını belirten Ebyad, İsrail saldırılarına işaret ederek, "Düşman bir hastaneyi hizmet dışı bıraktığında, Lübnan halkının sağlık hizmetlerine erişebilmesi için başka bir hastaneyi yeniden açmak bizim görevimizdir." diye konuştu.

Lübnan Sağlık Bakanı, "Meys el-Cebel sınır bölgesi, Bint Cibeyl ve Mercaiyyun gibi sürekli saldırıya uğrayan ve güvenli olmayan bölgelerde bulunması nedeniyle hizmet dışı kalan hastanelerin şu anda yeniden açılması planlanmıyor." ifadelerini kullandı.

Ebyad, "Hizmet dışı kalan hastaneleri yeniden açmanın en kısa yolu, Lübnan ve çoğu ülkenin talep ettiği kalıcı ateşkestir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hastanesi'nin 2006'da Lübnan-İsrail savaşından sonra inşasına karar verildiğini hatırlatan Ebyad, tam ve resmi açılışına hazırlık amacıyla hastanenin bir kısmının açıldığını ifade etti.

Ebyad, hastanede açılacak bölümler arasında acil servis, cerrahi hasta kanadı, iki ameliyathane, dört yoğun bakım odası, yanık tedavisine yönelik dört yatak, yara tedavi klinikleri ve fizik tedavi bölümü yer alığını belirtti.

"Türk Hastanesi Ankara'nın Lübnan'a bir hediyesidir"

Sayda milletvekili ve Lübnan Parlamentosu Sağlık Komitesi üyesi Abdurrahman el-Bizri, "Amacı İsrail'in 2006'daki saldırıları sonucu yeni hizmetler sunmak olan Türk Hastanesi Ankara'nın Lübnan'a bir hediyesidir." dedi.

Hastanenin inşaatının 2010'da tamamlandığını belirten Bizri, "Hastanenin açılışındaki gecikme Sayda Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki detaylı ve idari anlaşmazlıklardan kaynaklandı. O zamanlar Sayda Belediyesi hastaneyi kendi mülkü olarak kabul ediyor ve hastaneyi kontrol etmek istiyordu. Bugün iki taraf arasındaki anlaşmazlık çözüldü." diye konuştu.

Bizri, "Türk bağışının amacı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının etkilerini ortadan kaldırmaktı. Bu nedenle, hastanede yanık tedavisi ve kaza yaralanmaları için gelişmiş bir uzmanlığın bulunması konusunda ısrar ettik." şeklinde konuştu.

Lübnan'da 2020'de meydana gelen liman patlamasının ardından Türkiye'nin hastaneyi işletme kararı aldığını kaydeden Bizri, "Hastane 2020'den sonra kısmen faaliyete geçti. Kanser hastalarına günlük, yatışı gerekli olmayan hastalara da genel olarak hizmet veriyordu." ifadelerini kullandı.

Bizri, hastanede cerrahi operasyonların ve yanık tedavilerinin verilecek olmasının önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Hastanede açılacak yeni bölüm Sağlık Bakanlığının desteğiyle uluslararası kuruluşlar tarafından hizmet sağlayacak." dedi.

İlk etapta maliyeti 20 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen hastane için Türk hükümetine teşekkür eden Bizri, ayrıca Türkiye'nin hastanenin yeniden faaliyete geçmesi için de 2 milyon dolardan fazla yardımda bulunduğunu söyledi.

Bizri, hastanenin çalışmalara başlamanın eşiğinde olduğunu belirterek, "Yanık, kaza ve şok geçiren hastaları yani İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sonuçlarını tedavi edecek." ifadelerini kullandı.

Lübnan, 29 Ekim'de İsrail'in Lübnan'da sağlık sektörüne yönelik saldırılarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'da sağlık sektörüne 281 saldırı gerçekleştirdiği, o tarihe kadar 163 sağlık çalışanının bu saldırılarda hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 2 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 2 kişi öldü, 13 bin 492 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.