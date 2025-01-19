Türk Hava Yolları'nın Küba Seferleri 2024 Yılında Yükselişte - Son Dakika
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Türk Hava Yolları'nın Küba Seferleri 2024 Yılında Yükselişte

Türk Hava Yolları\'nın Küba Seferleri 2024 Yılında Yükselişte

THY, 2024 yılında Küba'ya 110 bin yolcu taşıdı ve yüzde 86 doluluk oranı elde etti. Haftada 5 frekansla İstanbul-Havana seferleri düzenleyen şirket, transit yolcularla birlikte yoğun bir talep görmekte.

19.01.2025 13:16  Güncelleme: 13:19
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TÜRK Hava Yolları'nın (THY) sefer yaptığı ülkelerden biri olan Küba'ya 2024 yılında 110 bin yolcu taşırken, yüzde 86 doluluk oranını yakaladı.

Havayolu şirketi olarak 2017 yılında Küba'nın başkenti Havana'ya sefer başlattıklarını hatırlatan THY Havana Müdürü Erkan İnce, 2024 yılı kış tarifesinde haftada 5 frekans olarak İstanbul-Havana seferlerinin düzenlendiğini açıkladı. Yolcularının yüzde 75'nin transit yolcu olduğunu ifade eden İnce, "Haftalık 5 frekans olarak İstanbul-Havana, Havana Karakas-İstanbul olarak operasyonlarımızı yürütmekteyiz. 2024 yılında 110 bin yolcu taşıdık ve doluluk oranımız yüzde 86 olarak gerçekleşti. Bunların yüzde 75'i transit yolcu olarak İstanbul üzerinden Havana'ya devam etti. Yüzde 25'i ise İstanbul'dan Havana'ya lokal olarak yolcu taşımaktayız. Buradaki gayemiz Küba'ya varışlı olarak yolcu taşıyoruz. Transit yolcularımız genellikle Belgrad, Atina, Romanya'da Bükreş, Sofya ve Kuzey Avrupa ülkeleri oluşturmakta. Seferlerimizin artmasıyla birlikte doluluk oranımızda ona orantılı olarak artıyor. Özellikle kış tarifesinde yolcu sayılarımız Kuzey Yarımkürenin kış olmasından dolayı buraya daha fazla yolcu taşıyoruz. Umarım bu seferlerimiz önümüzdeki yıllarda frekans sayısı artarak devam edecektir" dedi.

GENİŞ UÇUŞ AĞI VE İKRAM BİZİ ÖNCELİKLİ KILIYOR

Küba'ya sefer yapan başka havayolu şirketleri olmasına rağmen Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcular tarafından tercih edildiğini ifade eden Erkan İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizi, Küba'ya uçan diğer havayolu şirketlerinden ayıran en önemli özelliğimiz network. Dünya'nın en çok ülkesine uçan havayolu şirketiyiz. Bu bizim için en büyük artı konumunda. Dünya'da 131 ülkeye uçuyoruz en son Şili seferiyle birlikte Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. İkram ve geniş uçuş ağımız yolcularımızın bizi tercih etmesinde önemli rol oynuyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları'nın Küba Seferleri 2024 Yılında Yükselişte - Son Dakika

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