TÜRK-İŞ: Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı - Son Dakika
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TÜRK-İŞ: Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı

Ankara'da dört kişilik ailenin açlık sınırı 23.324 TL, yoksulluk sınırı 75.973 TL olarak belirlendi.

28.02.2025 14:59
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(ANKARA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. TÜRK-İŞ'in verilerine göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 23 bin 323,86 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 75 bin 973,49 TL'ye, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 30 bin 206,24 TL 'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ tarafından açıklanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 23 bin 324 lira olarak hesaplandı. Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı yani yoksulluk sınırı ise 75 bin 973 oldu.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Şubat ayı sonucuna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 23 bin 323,86 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 75 bin 973,49 TL'ye, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 30.206,24 TL 'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ'ten açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin yapılan değerlendirmede, "Dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim koşulları bozulmaya devam etmektedir. Çalışanların satın alma gücü her geçen gün gerilemekte ve bu nedenle çalışanlar gıda harcamalarında bile tasarruf yapmak zorunda kalmaktadır. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken harcama tutarı net asgari ücretin üzerindedir. Ülkemizde insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilme imkanı çoğu ücretli çalışan için mümkün olmamaktadır. Toplumun çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışanlar ve emekliler için zorunlu harcama ile elde edilen gelir arasındaki fark giderilmeli ve geçim şartları iyileştirilmelidir" ifadelerine yer verildi.

TÜRK-İŞ' in verilerine göre "mutfak enflasyonu" verilerindeki değişim Şubat 2025 itibariyle Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,39oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 43,47 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 57,73olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

açlık sınırı, Yoksulluk, Ekonomi, Finans, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ: Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı - Son Dakika

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