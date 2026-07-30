TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı
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Temmuz 2026 itibarıyla açlık sınırı 36.940 lira, yoksulluk sınırı ise 120.325 lira oldu.

(ANKARA) - TÜRK-İŞ, Temmuz 2026 itibarıyla açlık sınırını 36 bin 940, yoksulluk sınırını ise 120 bin 325 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ, temmuz ayı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" hesaplamasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarını ifade eden "açlık sınırı", bu ay 36 bin 940 liraya yükseldi. Araştırmada, açlık sınırının 28 bin 75 lira olan asgari ücreti 8 bin 865 lira aştığına dikkati çekildi.

Gıda ile birlikte barınma, ulaşım, giyim, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçların yer aldığı "yoksulluk sınırı" ise 120 bin 325 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 47 bin 758 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'in verileri, temel gıda grubundaki fiyat artışlarının bu ay da sürdüğünü ortaya koydu. TÜRK-İŞ' e göre, "mutfak enflasyonu" verilerindeki değişim Temmuz 2026 itibarıyla şu şekilde gerçekleşti:

"Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 3,30 oranında gerçekleşmiştir. On iki aylık değişim oranı yüzde 39,85 olmuştur. Yıllık ortalama artış yüzde 40,60 olarak gerçekleşmiştir. Yedi aylık artış oranı ise yüzde 22,54 olmuştur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı - Son Dakika

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