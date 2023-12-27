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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Uzlaşmazsak, 'Biz bu işe katılmıyoruz' der çıkarız işin içinden - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Uzlaşmazsak, 'Biz bu işe katılmıyoruz' der çıkarız işin içinden

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde uzlaşma sağlanmazsa katılmayacaklarını belirtti. Atalay, asgari ücretin 8 milyonu, çoluk çocuk 30 milyonu ilgilendirdiğini ve kimsenin vebaline girecek durumda olmadıklarını söyledi. Ayrıca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun adil bir komisyon olmadığını ve bugüne kadar imzalamadıkları 35 görüşme olduğunu ifade etti.

27.12.2023 - 18:04,
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TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, 'Biz bu işe katılmıyoruz' der çıkarız işin içinden. Asgari ücret 8 milyonu, çoluk çocuk 30 milyonu ilgilendiriyor. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı sendikanın genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Işıkhan, "İstişareler devam ediyor. Neticelenince sizinle paylaşacağız" dedi.

'İNŞALLAH ARZU ETTİĞİMİZ BİR RAKAM OLUR'

Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere sendikadan ayrılan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, asgari ücret görüşmelerinde şu ana kadar bir rakam konuşulmadığını belirterek, "Şimdi biz gideceğiz. Orada bize bir rakam söylerlerse biz de düşündüğümüz, anlaştığımız rakamı söyleriz. Kanaatimizi söyleriz, dediğimiz yerde dururuz. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur dedikleri. Bakan Bey'e de rakam söylemedim, önce onlar söylesin. Bakan Bey de sormadı. Cumhurbaşkanı orada sorsun; işveren söylesin, hükümet söylesin, ondan sonra anlatırız" ifadelerini kullandı.

'BU KOMİSYON ZATEN ADİL BİR KOMİSYON DEĞİL'

Atalay, bugünkü görüşmelerden sonra bir rakam söylenip söylenmeyeceğine dair ise, "Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, 'Biz bu işe katılmıyoruz' der çıkarız işin içinden. Asgari ücret 8 milyonu, çoluk çocuk 30 milyonu ilgilendiriyor. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon ne diyorsa onu yapıyoruz. Geçim şartları ortada. Marketlerdeki fiyatlar ortada. Yani burada toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir rakam olursa biz de 'varız' deriz. Bu komisyon (Asgari Ücret Tespit Komisyonu) zaten adil bir komisyon değil. Komisyonda 15 kişi oturuyor, biz 5'iyiz. Bugüne kadar 40 görüşmenin 35'ini zaten imzalamamışız. Bizim örgütlü olduğumuz yerlerde asgari ücretle çalışan oranı yüzde 1 yok. Ama onlar bizim kardeşimiz. Ailemizin bir parçası" dedi. (DHA)

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Uzlaşmazsak, \'Biz bu işe katılmıyoruz\' der çıkarız işin içinden
Kaynak: DHA
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Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Türk İş, Güncel, Son Dakika

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