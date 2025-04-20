Türk İş Kadınları Tunus\'ta İş Forumunda Buluştu

Uluslararası İş Kadınları ve Girişimciler Derneği (USİKAD) üyesi Türk iş kadınlarının katılımı ile Tunus'ta iş forumu düzenlendi.

USİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müge Öz başkanlığındaki Türk iş kadınlarından oluşan heyete Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Türkiye'nin Tunus Ticari Ataşesi Seda Yüceer eşlik etti.

Başkent Tunus'ta düzenlenen ikili iş forumunda Tunuslu iş insanları ve ticari kurum temsilcileri ile bir araya gelen Türk heyeti, iki ülke arasındaki ticari fırsatları değerlendirdi.

Tunus ziyaretini AA muhabirine değerlendiren USİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Öz, "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde kurulan Afrika Kültür Evi'ne üye iş kadınları olarak, USİKAD üyesi iş kadınlarımızla beraber Tunus'taki iş fırsatlarını değerlendirmek için Tunus'a geldik. Büyükelçimiz Demircan'ın da destekleri ile birçok şirket ve ticari kurum temsilcisi ile bir araya geldik. Ayrıca düzenlenen iş forumu ile Tunuslu iş insanları ile bire bir, ticari fırsatları değerlendirme şansı bulduk." ifadelerini kullandı.

Türk heyeti, 3 günlük Tunus ziyareti süresince, Uluslararası Kadın Girişimciler Konseyi (CIFE), Tunus Yatırım Ajansı (FİPA), Tunuslu İş İnsanları Konfederasyonu (CONECT) ve Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Birliği'ne (UTICA) bağlı Tunuslu Kadın Girişimciler Odası (CNFCE) temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye'deki iş kadınları öncülüğünde 2023 yılında faaliyetlerine başlayan USİKAD, kadın işverenlerin niteliklerini ve niceliklerini arttırmak, üstlendikleri fonksiyonların ve politikalarına ilişkin stratejilerin kolaylaştırılmasını sağlamak, kadın girişimcilerinin eğitim ve danışmanlıklarını yürütmeyi amaçlıyor.