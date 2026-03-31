TÜRK-İŞ Mart 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı - Son Dakika
TÜRK-İŞ Mart 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

31.03.2026 17:43
4 kişilik ailenin açlık sınırı 32 bin 793 lira, yoksulluk sınırı ise 106 bin 817 lira olarak belirlendi.

TÜRK-İŞ, martta 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 32 bin 793 lira, "yoksulluk sınırı"nı 106 bin 817 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Mart 2026 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, martta Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 32 bin 793 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 106 bin 817 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 42 bin 585 lira oldu.

Kuzu etinin kilogram fiyatı arttı

Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin fiyatında bu ay değişiklik olmadı.

Kıyma ve kuşbaşı etin kilogram fiyatı bu ay aynı kaldı, geçen ay bir miktar gerileyen kuzu etinin kilogram fiyatı arttı.

Tavuk etinin kilogram fiyatı yükseldi, balık fiyatları bir miktar geriledi.

Yumurta fiyatında dalgalanma devam ediyor. Bakliyat ürünlerinin fiyatlarında ise bir miktar artış tespit edildi.

Sebzenin ortalama kilogram fiyatı 132,21 lira, meyvenin ortalama kilogram fiyatı 97,50 lira oldu.

Makarna ve un fiyatlarında artış

Pirinç ve bulgur fiyatlarında bir miktar azalma, makarna ve un fiyatlarında ise artış belirlendi.

Ayçiçek yağının kilogram fiyatı değişmedi, tereyağı ve margarin fiyatlarında sınırlı bir artış oldu. Zeytinyağı fiyatı bir miktar geriledi.

Bazı marketlerde çay fiyatlarının azaltıldığı görüldü.

Bal ve pekmezin fiyatları aynı kaldı, reçelin fiyatı arttı, şekerin fiyatı azaldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Mart 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı - Son Dakika

SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Mart 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı - Son Dakika
