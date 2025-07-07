Türk İzci Toyu İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Türk İzci Toyu İstanbul'da Başladı

07.07.2025 12:15
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22 ülkeden 900'ü aşkın izcinin katıldığı Türk İzci Toyu, İstanbul'da başladı. Etkinlikler 14 Temmuz'a kadar sürecek.

Türk İzci Toyu'nun açılış seremonisi, 22 ülkeden 900'ü aşkın izcinin katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Beykoz'da bulunan Türkiye İzcilik Federasyonu Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki organizasyon için 22 ülkeden gelen 900'ün üzerinde izci, bayrak töreninde hazır bulundu.

Türk İzci Toyu'nda katılımcılar okçuluk, binicilik, badminton, bisiklet gibi faaliyetlerde bulunacak.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Türkiye ile Azerbaycan öncülüğünde Türk Dünyası İzcilik Birliği'nin kurulduğunu belirterek, Türk kültürünün yayılması için Türk İzci Toyu'nun başladığını aktardı.

Eğitim, kültür ve tarih alışverişinin daha rahat yapılması için izciliğin olmadığı Türk devletlerinde de izciliği yaymak istediklerini söyleyen Subaşı, "İlk 2 kampı Türkiye'de yapalım dedik, bu ilk kampımız. 22 ülkeden 900'ü aşkın izci burada. Bunların hepsi Türk devletleri değil. Türk dünyası, akraba topluluklar, kendisini Türk hissedenler ve Türkleri tanımak isteyen ülkeler bu davete katıldı. Okçuluktan yüzmeye, badmintondan bisiklete kadar birçok faaliyeti burada yapma imkanı bulacak izcilerimiz ayrıca İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezecekler. Umarız buradan mutlu şekilde ayrılırlar." ifadelerini kullandı.

Birçok ülkeden izcilerin geldiğini vurgulayan Subaşı, şunları kaydetti:

"Dünya İzcilik Teşkilatı'nda herhangi bir faaliyet yapıyorsanız buraya herkesin müracaat etme hakkı vardır. Biz de aynı şekilde faaliyetimizi açtık. Sırbistan'dan Bangladeş'e kadar birçok ülke koşa koşa geldiler. Bunun daha fazla yayılmasını ümit ediyoruz. Kısa bir zamanda bu faaliyete hazırlandık. Şimdi önümüzdeki sene herkes burada bu organizasyonun tekrar edileceğini biliyor. Seneye çok daha kalabalık olacaktır."

İlyas İsmayıllı: "Bir olduğumuzu gençlerimize göstermek için bunu kurduk"

Azerbaycan Türk İzci Birliği Başkanı İlyas İsmayıllı, Türk bloğunu hayata geçirmek için daha önceden düşünceleri olduğunu, geçen yıl Azerbaycan'da alınan kararla da bu bloğu kurduklarını dile getirdi.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Macaristan'ın bu organizasyona öncülük ettiğinin altını çizen İsmayıllı, şöyle konuştu:

"Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, Türkçe konuşan diğer ülkeler, Türk kültürü taşıyan her bir izci teşkilatı için bu birlik açıldı. Medeniyet bakımından, tarih bakımından bir olduğumuzu gençlerimize göstermek için bunu kurduk. İnsanların, Türk devletlerini sadece bir siyasi birlik olarak değil, çocukluktan itibaren bir olduğunu görüp öyle büyümesini istediğimiz için bu yapıyı hayata geçirdik. Türkiye İzcilik Federasyonu gönüllü olarak bu organizasyonu yapacağını teklif etti. Biz de çok memnun olduk bu duruma. İlk organizasyon her zaman zor olur. Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleriyle birlikte 22 ülkeden izciler burada."

Türk İzci Toyu, 14 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk İzci Toyu İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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