Türk-Japon İlişkilerinin 100. Yılı Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Türk-Japon İlişkilerinin 100. Yılı Sergisi Açıldı

Türk-Japon İlişkilerinin 100. Yılı Sergisi Açıldı

Türk Japon Diplomatik İlişkileri'nin 100. yılı için 'Ayyıldız ve Güneş' sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde.

05.11.2024 00:46
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Türk Japon Diplomatik İlişkilerinin 100. yılı kapsamında, Japon Araştırmaları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi ve Japon Sanat Merkezi işbirliğiyle hazırlanan "Ayyıldız ve Güneş" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ziyarete açıldı.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara'nın da katıldığı sergi, açılış konuşmaları ve kurdele kesimiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Japon Sanat Merkezi kurucusu, Japon Araştırmaları Derneği ve Asya Çalışmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Küçükyalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada sergide, Türk Japon ilişkilerine katkısı olmuş insanların, kurumların ve olayların bir dökümünü çıkardıklarını ve bir kronolojik çalışma yaptıklarını söyledi.

Küçükyalçın, serginin 1873 yılı Osmanlı döneminden başladığına işaret ederek, "Osmanlı döneminden sonra son yüzyılda Cumhuriyet'le birlikte çok farklı etkinlikler yapılmış. Bunlardan en önemli olanlarını kilometre taşlarını anlatmak, tanıtmak istedik. Bunu da bir gazete tasarımıyla yaptık. Yüzyıl içerisinde olan bütün olayların fotoğraflarını, resimlerini ve bilgilerini topladık. Ziyaretçiler belki de daha önce hiç duymadıkları, görmedikleri olaylara şahit olacak." dedi.

"Misafirperverlik ve tarihine sahip çıkma gibi birçok alanda ortak noktalarımız var"

Türkiye'ye ilk yabancı yatırımın bir Japon tarafından, Ankara'da Gazi Çiftliği'nde Atatürk'le birlikte yapıldığını aktaran Küçükyalçın, "Bunu çalışmalar sırasında ortaya çıkarttık. Kırşehir Kalehöyük'de 40 yıldır devam eden kazıları da anlatıyoruz. Orada bir Japon bahçesi kuruluyor. Yani Türkiye'ye, Anadolu'ya hizmet ediyor. Karşılıklı bu yardımlaşmalar, deprem sırasında yapılan yardımlaşmalar, aslında birçok konu iki toplumu birbirine bağlıyor. Biz bunların altını çizmek istedik." diye konuştu.

Erdal Küçükyalçın, Japonya'da da Türkiye'deki gibi saygının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Farklılıklarımız da benzerliklerimiz de çok. İnsanların empati yeteneği, karşıdakini düşünmek, misafirperverlik ve tarihine sahip çıkma gibi birçok alanda ortak noktalarımız var. Bu tarz etkinliklerin de insanları bilinçlendirme konusunda çok büyük katkısı oluyor. Aslında her şey bir fikirle başlıyor. İnsanlar geldiğinde Japonya ile Türkiye'nin dostluğunu görecekler. Bu dostluk için bir şeyler yapmaya çalıştık."

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Takeshi Nomura ise bu yıl Türkiye ile Japonya ilişkileri adına önemli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Bu sergi de bu anlamda çok kıymetli. İki ülke arasında bir dostluk ilişkisi var ama 100. yıl dolayısıyla bu ilişki daha yoğun bir şekilde hissediliyor. Biz Japon kültürünü burada tanıtarak, nice yüz yıllar görmeyi hedefliyoruz. Japonya'da da çeşitli etkinlikler yapılıyor ve Türk kültürü tanıtılıyor. İstanbul bir turizm merkezi. Buraya gelen turistler de bu sergiyle iki ülke arasındaki ilişkiye ve tarihe dair bilgi sahibi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk-Japon İlişkilerinin 100. Yılı Sergisi Açıldı - Son Dakika

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