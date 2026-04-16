Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk-Japon Kültür İlişkileri Gelişiyor
16.04.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEE Başkanı Aliy, Japonya'da kültür ve eğitim alanında temaslarda bulunarak ilişkileri güçlendiriyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Japonya'da kültür, eğitim ve diplomasi alanlarında çeşitli temaslarda bulundu.

Aliy, Japonya'daki temasları ile iki ülke arasında kültür, eğitim ve diplomasi alanlarında Türkiye-Japonya ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Aliy, temaslar kapsamında Japonya Kültür Ajansı Komiseri Ito Gakuji ve Japonya Tanıtma Vakfı Başkanı Shinya Kurosawa ile bir araya geldi, kurumlar arasında ortak projeler ve kültürel programları ele aldı.

Başkentteki Tokyo Yabancı Çalışmaları Üniversitesini (TUFS) ziyaret eden Aliy, üniversitedeki Türkçe eğitimi ve akademik işbirliklerini değerlendirdi, bu çerçevede YEE aracılığıyla kitap ve eğitim desteği sağlanması konusu da gündeme geldi.

Aliy, Tokyo YEE'de düzenlenen "Tokyo Türk Sanatı Platformu" açılış resepsiyonuna da katıldı.

Sergide 105 davetli bir araya gelirken minyatür, tezhip, ebru, iğne oyası ve cam sanatı gibi geleneksel Türk sanatlarının seçkin örnekleri sergilendi, Klasik Türk Müziği icra edildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Japonya, Kültür, Güncel, Japon, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 16:50:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.