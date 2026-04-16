Türk-Japon Kültür İlişkileri Gelişiyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Japonya'da kültür, eğitim ve diplomasi alanlarında çeşitli temaslarda bulundu.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aliy, Japonya'da çeşitli görüşmeler yaptı.

Aliy, Japonya'daki temasları ile iki ülke arasında kültür, eğitim ve diplomasi alanlarında Türkiye-Japonya ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Aliy, temaslar kapsamında Japonya Kültür Ajansı Komiseri Ito Gakuji ve Japonya Tanıtma Vakfı Başkanı Shinya Kurosawa ile bir araya geldi, kurumlar arasında ortak projeler ve kültürel programları ele aldı.

Başkentteki Tokyo Yabancı Çalışmaları Üniversitesini (TUFS) ziyaret eden Aliy, üniversitedeki Türkçe eğitimi ve akademik işbirliklerini değerlendirdi, bu çerçevede YEE aracılığıyla kitap ve eğitim desteği sağlanması konusu da gündeme geldi.

Aliy, Tokyo YEE'de düzenlenen "Tokyo Türk Sanatı Platformu" açılış resepsiyonuna da katıldı.

Sergide 105 davetli bir araya gelirken minyatür, tezhip, ebru, iğne oyası ve cam sanatı gibi geleneksel Türk sanatlarının seçkin örnekleri sergilendi, Klasik Türk Müziği icra edildi.