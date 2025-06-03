Türk-Japon Ortaklığıyla Kene Araştırması - Son Dakika
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Türk-Japon Ortaklığıyla Kene Araştırması

Türk-Japon Ortaklığıyla Kene Araştırması
03.06.2025 12:16
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Tokat ve Sivas'ta kene türlerinin hastalık risk haritaları için uluslararası çalışma yürütülüyor.

Türk ve Japon bilim insanları, Tokat ve Sivas'ta hastalık bulaştırma potansiyeli olan kene türlerinin yayılım gösterdiği alanları haritalandırmak için saha çalışmasının ardından laboratuvar ortamında çalışma yürüttü.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve Tıbbi Araştırma ve Geliştirme Ajansı tarafından desteklenen, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Ana Bilim Dalı'nın paydaş olarak yer aldığı, Japonya ile gelişmekte olan ülkeler arasında küresel sorunları çözmeyi amaçlayan uluslararası ortak araştırmaları destekleyen bir Japon hükümet programı olan SATREPS projesi kapsamında, Sivas ve Tokat'ta kene faunasının tespiti, kene türlerinin dağılım haritasının oluşturulması ve dağılımın iklimsel veriler kullanılarak değerlendirilmesi, olası kene kaynaklı patojenlerin saptanması amacıyla üçüncü kez saha çalışması yapıldı.

Çalışmada 4'ü Japon olmak üzere 11 bilim insanı yer aldı.

Saha çalışmasında toplanılan kenelerin tür teşhisleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ???????Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Parazitoloji Laboratuvarı'nda yapıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Sağlık Bakanlığınca koordine edildiğini söyledi.

Keskin, projenin Japon bilim insanları ile yaklaşık 5 yıldır devam eden bir proje olduğuna dikkati çekti.

Proje ile kene kaynaklı hastalıkların izlenmesi ve risk haritalarının oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Keskin, "Çalışmaların bir kısmı keneler üzerine yoğunlaştı. Özellikle hangi kene türlerinin hastalık taşıyıcısı olduğu araştırıldı ayrıca Tokyo Üniversitesi ve Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü'nden akademisyenler de projeye katkı sağladı." dedi.

"Arazi çalışmalarında 1000'in üzerinde kene örneği topladık"

Tokat ve Sivas'ta yaklaşık bir haftadır devam eden saha çalışmaları hakkında bilgi veren Keskin, şöyle konuştu:

"Kenelerin kan emmemiş bireylerine öncelik vererek, Tokat ve Sivas'ta belirlenen lokasyonlarda vektör potansiyeli olan keneleri toplamaya çalıştık. Çayır ve otlaklardan, çiftlik hayvanlarından örnekler topladık. Son dönemde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının yoğunlaştığı bu bölgeye özel önem verdik. Arazi çalışmalarında 1000'in üzerinde kene örneği topladık. Şu ana kadar dört cinse ait tür tespit ettik. Hyalomma, Dermacentor, Rhipicephalus ve Haemaphysalis. Bunlar beklenen yaygın türlerdir. KKKA açısından vektörel öneme sahip Hyalomma cinsi kenelerin özellikle sığırlar üzerinde yoğunlaştığını gözlemledik. Çalışmalar halen devam etmekte olup, sonraki aşamalar Sağlık Bakanlığı uhdesinde devam edecek."

Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü'nden Dr. Kandai Doi ise "Sahadan dört cinse ait yüzlerce kene topladık. Özellikle hastalık bulaştırma potansiyeli olan türlere odaklanarak riskli bölgeleri gösteren bir dağılım haritası oluşturmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, Sivas, Japon, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk-Japon Ortaklığıyla Kene Araştırması - Son Dakika

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