Türk Kahvesi Günü Lefkoşa\'da Kutlandı

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenlendi.

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in eşi Sevim Çağla Serim himayesinde düzenlenen etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, siyaset ve iş dünyasından kadınlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve birçok konuk katıldı.

Sevim Çağla Serim, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin ülke kültürü ve sosyal yaşam açısından anlam ve önemine vurgu yaparak tarihini anlattı. 5 Aralık tarihinin, hem Türk kahvesi günü hem de Türk kadınının seçme seçilme hakkı kazandığı gün olduğunun altını çizen Serim, Türk kadınının seçme seçilme hakkını kazanması ve dünya kadın hakları günü ile Türk kahvesi gününü kutladı.

Geleneksel kültürel miras olan Türk kahvesinin tarihi ve incelikleri hakkında bilgi verileceğini aktaran Serim, etkinlikte Ebru sanatı ve Türk kahvesi tanıtımları yapılacağını ifade etti.

Serim, Türk kahvesinin kültürdeki yerinin önemine vurgu yaparak, kahvenin, Türk halkı için dostluk, birlik, beraberlik, misafirperverlik ve hatır anlamı taşıyan önemli bir içecek olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da konuşmasında, Türk kahvesinin ülke ve vatandaşlar açısından önemine işaret ederek, Osmanlı sayesinde kültür haline gelen Türk kahvesinin misafirperverliğin ve dostluğun simgesi olmasının yanında tedavi için de kullanıldığını söyledi.

Kahvehanelerin toplumdaki dostluk, sosyal yaşam ve kültür açısından önemine dikkat çeken Tatar, bu mekanların, kadınların ve erkeklerin turistik amaçla paylaştığı daha modern hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Tatar, Türk kahvesi gününün yanı sıra Türk kadınının seçme seçilme hakkının verildiği günü de kutlayarak, Meclis'te daha çok kadının yer alması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Türk kahvesinin tarihi ve kültürdeki yeriyle ilgili sunumlar yapıldı.