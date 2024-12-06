Türk Kahvesi Viyana'da Tanıtıldı - Son Dakika
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Türk Kahvesi Viyana'da Tanıtıldı

Türk Kahvesi Viyana\'da Tanıtıldı

Viyana Büyükelçiliği'nde Türk Kahvesi Günü dolayısıyla UNESCO tarafından tanıtım etkinliği düzenlendi.

06.12.2024 01:46
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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen programda, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk kahvesi tanıtıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, eşi Azize Ceyhun, Hırvatistan'ın Viyana Büyükelçisi Daniel Gluncic ve Avusturya Ulusal Meclis Milletvekili Andreas Minnich'nin yanı sıra davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Ceyhun, 5 Aralık 2013'te Türk kahvesinin, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını belirterek, bu tarihte Türkiye'nin dış temsilciliklerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde Türk kahvesinin hazırlanması, sunumu ve kültürel öneminin anlatıldığını söyledi.

Ceyhun, Türk kahvesinin tarihi serüveni ve geleneksel olarak pişirilme yöntemine değinerek, kahveyi öncelikli olarak saray sakinlerinin tükettiğini, daha sonra 1554'te İstanbul'un Tahtakale semtinde açılan ilk kahvehane işletmesiyle kahvenin saray dışına da taşındığını anlattı.

Avusturya'nın Türk kahvesiyle tanışması

Avusturya'nın Türk kahvesiyle tanışma sürecine de değinen Ceyhun, İkinci Viyana Kuşatması sonrasında Osmanlı askerlerinden geriye kalan çuvallarda kahve çekirdeklerinin bulunduğunu, ilk etapta hayvan yemi zannedildiğini ancak daha sonra bir süre İstanbul'da bulunmuş Polonya kökenli bir askerin kahve çekirdeklerini tanıdığını belirtti.

Ceyhun, Joseph Kolschitzky adındaki Polonya asıllı askerin kuşatma sonrasında Viyana'da ilk kahvehaneyi açtığını, Kolschitzky'nin daha sonra kahve ile sütü buluşturarak, Avusturya'da "Melange" olarak adlandırılan sütlü kahvenin ilk versiyonunu yaptığını aktardı.

Türk kahvesiyle tanışan Avusturya'da kahve ve kahvehane kültürünün şehir yaşamının vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini kaydeden Ceyhun, Türk geleneğinde olduğu gibi Avusturya'da da kahvenin bir bardak su ile ikram edildiğini söyledi.

Ceyhun'un konuşması sonrasında eşi Azize Ceyhun da Türk kahvesinin hazırlanışı ve sunumu hakkında bilgi verdi.

Türk lokumu ve çeşitli tatlılar eşliğinde davetlilere kahve ikram edilen programda, Türk kahvesinin, kız isteme merasimlerindeki önemi ve kahve falına olan ilgi anlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kahvesi Viyana'da Tanıtıldı - Son Dakika

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