Türk Kızılay 158. Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Türk Kızılay 158. Yaşını Kutladı

10.06.2026 16:22
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Kocaeli Valisi Aktaş, Türk Kızılay'ın 158. yıl dönümünde hizmetlerini ve başarılarını vurguladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, 158 yıl önce büyük bir vizyonla kurulan ve ulvi bir görev anlayışıyla yola çıkan Türk Kızılay'ın, sayısız başarıya imza atarak insanların güvenini kazandığını bildirdi.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan krizler, doğal afetler ve savaşların, yardıma muhtaçlara el uzatmanın önemini her geçen gün bir kez daha hatırlattığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Savaşta, afette ve ihtiyaç anında her daim milletimizin şefkat elini yansıtan Türk Kızılay, kan bağışı faaliyetleri, sosyal yardımları ve gönüllü çalışmalarıyla sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da büyük başarılara imza atmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, karşılıksız hizmet anlayışıyla insanlığa umut olan Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu kutlu kurumda görev yapan tüm çalışanlara, fedakar gönüllülere ve bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay 158. Yaşını Kutladı - Son Dakika

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