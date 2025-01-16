Türk Kızılay, 46 Milyon İhtiyaç Sahibiyle Buluştu - Son Dakika
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Türk Kızılay, 46 Milyon İhtiyaç Sahibiyle Buluştu

Türk Kızılay, 46 Milyon İhtiyaç Sahibiyle Buluştu

Türk Kızılay, 2023'te 1 milyon 22 bin bağışçı ile 46 milyon kişiye insani yardım ulaştırdı.

16.01.2025 11:53
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Dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşan Türk Kızılay, geçen yıl 1 milyon 22 bin 927 bağışçısıyla toplam 46 milyon kişinin hayatına dokundu.

İnsani yardım çalışmalarıyla mazlumların umudu olan Türk Kızılay, 2024'te de dünyanın her yerine yardım elini uzatmaya devam etti.

Türk Kızılay, yurt içinde 33 milyon, yurt dışında ise 13 milyon kişiye ulaşarak geçen yıl 46 milyon ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı.

Geçen yıl 1 milyon 22 bin 927 bağışçı sayısına ulaşan Türk Kızılay, 373 bin 365 gönüllüsüyle insani yardım ve dayanışma çalışmalarını geniş organizasyon ağıyla sürdürdü.

Türk Kızılay, 2025'te de imza atacağı projelerle insani yardım ve dayanışma çalışmalarını daha da ileri taşımayı hedefliyor.

"Deprem bölgesinde var olmaya devam ediyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bazı programlara katılmak üzere geldiği Hatay'da AA muhabirine, 2024'ün yoğun geçen bir yıl olduğunu söyledi.

Özellikle 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra bölgeye yapılan yardımların aralıksız devam ettiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesi bizim 2024'te de önceliğimizdi. Devletimiz çok büyük, bakanlıklarımız belli alanlarda zaten yapılması gerekeni yapıyorlar ama Türk Kızılayın ana fonksiyonu, devletinin yanında aradaki ufak tefek boşlukları doldurmak. Burada bizim sürekli halkımızla irtibat halinde olmamız, bir ihtiyaç analizi yapmamız gerekiyor. 156 yılın Kızılayı bağışçılarıyla, gönüllüleriyle aslında nerede bir ihtiyaç varsa onu kapatmak, pansuman yapmak, orayı desteklemek anlamında çok güzel projeler yürütüyor. İyileştirme döneminde artık herkesin ayağa kalkması anlamında, esnaf-çiftçi destek programlarımızla, nakit destek programlarımızla, sosyoekonomik güçlendirme projelerimizle deprem bölgesinde sürekli vardık, var olmaya devam ediyoruz."

Deprem bölgesine 3,3 milyar lira nakdi destek sağlandığını bilgisini paylaşan Yılmaz, bölgedeki 8 bin 700 esnaf ve çiftçiye de 450 milyon tutarında destek verdiklerini bildirdi.

Yılmaz, sosyal marketlerin, gıda yardımlarının, koruma, sosyoekonomik ya da psikososyal destek programlarının ve sağlık hizmetlerinin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Türkiye genelinde temsilcilik ve şube olarak 500'ü geçen hizmet ağına sahip olduklarını anlatan Yılmaz, bu şube ve temsilciliklerle bugün deprem bölgesinde hangi fonksiyonları yerine getiriyorlarsa ülke genelinde de bunu yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Aşevi sayısı 45'e, Kızılay butikleri 178'e ulaştı

Aşevi sayısını da geçen yıl 45'e yükselttiklerini vurgulayan Yılmaz, bu yıl da sayıyı daha da yukarı çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, Kızılay butiklerinin önemine işaret ederek, 2023'te 128 olan butik sayısını geçen yıl 178'e çıkardıklarını, yeni yılda da bunu artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Geçen yıl Kurban ve Ramazan bayramlarındaki programlarının bu yıl da devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, sosyal yardım ve eğitim programlarının da süreceğini belirtti.

Yılmaz, vizyonlarının hiç kimseyi arkada bırakmamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2024'te toplamda yurt içinde 33 milyon, yurt dışında 13 milyon, toplam 46 milyon kişiye ulaşmışız. Tabii bunlar hani çok kolay söyleniyor ama aslında onların bir tanesinin hikayesi bile gündeme geldiği zaman hepimizin gözlerini yaşartan milyonlarca hikayeyi içinde barındırıyor. Bu hikayeler bir taraftan bağışçılar, bir taraftan gönüllüler eliyle el ele birer 'iyilik hikayesi' şeklinde yazılıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay, 46 Milyon İhtiyaç Sahibiyle Buluştu - Son Dakika

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