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Türk Kızılay Akyazı Şubesi, yeni gönüllülerle güçleniyor - Son Dakika
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Türk Kızılay Akyazı Şubesi, yeni gönüllülerle güçleniyor

Türk Kızılay Akyazı Şubesi, yeni gönüllülerle güçleniyor

Türk Kızılay Akyazı Şubesi, misyonlarına destek olmak isteyen Yasemin Pekin, Hadiye Çamur, Banu Kardeş ve emekli öğretmen Şakir Eroğlu gibi yeni gönüllülerin katılımıyla sosyal yardım faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, gönüllülere teşekkür ederek toplumun refahına yönelik çalışmaları artırarak devam edeceklerini belirtti.

01.02.2024 09:39
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Türk Kızılay Akyazı Şubesi, misyonlarına destek olmak isteyen yeni gönüllüleriyle güçleniyor.

İlçede yaşayan Yasemin Pekin, Hadiye Çamur, Banu Kardeş ve emekli öğretmen Şakir Eroğlu, Kızılay'a üyelik başvurularını gerçekleştirdi.

Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, yeni gönüllülerin katılımıyla sosyal yardım faaliyetlerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu anlamlı adımları atan gönüllülere şube adına teşekkür eden Birincioğlu, toplumun refahına yönelik çabaları artırarak devam ettireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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