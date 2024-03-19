Türk Kızılay, aşevlerinde otomasyon sistemi pilot uygulamasını başlattı

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Türk Kızılay, aşevlerinde uygulanacak otomasyon sisteminin pilot uygulamasını Ankara'da başlattı.

Kızılay, Türkiye genelindeki aşevleriyle hijyenik ortamlarda, besin değeri yüksek gıda malzemelerinden hazırlanan sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Dağıtımların koordinasyonunun geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yürüten Kızılay, yeni bir sistemi hayata geçirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, pilot uygulamanın başlatıldığı Kızılay Ankara Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Aşevleri için ayni ve nakdi bağış kabul edildiğini belirten Yılmaz, Türkiye genelindeki aşevlerinde aşevi otomasyon programını devreye almaya hazırlandıklarını bildirdi.

Otomasyon programının ilkinin bulundukları aşevinde kurulduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"İhtiyaç sahiplerinin kimlik kartlarına, yabancıysa, kimlik kartı yoksa bizim verdiğimiz bir karta o kişilerin bilgileri tanımlanıyor. Buradan, gelen faydalanıcıların kaç kişi olduğu, ne kadarlık yemeğe ihtiyaçları olduğu tanımlanıyor ve onu okutup turnikeden geçtikleri zaman ne kadar yemek verileceğini de biz görmüş oluyoruz. Böylelikle ne gereğinden az ne gereğinden fazla vermeme gibi bir yönteme de başvurmuş durumdayız."

"Bu kazanlar, toplumumuzun dayanışması sayesinde kaynıyor"

105 yıldır sıcak yemeğin dağıtıldığı Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde her gün 3 bin 500 kişiye yemek verildiğini aktaran Yılmaz, pişirilen yemeğin Ankara'da dört farklı dağıtım noktasına paylaştırıldığını ve buralardan dağıtımların yapıldığını anlattı.

Evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine de gönüllüler aracılığıyla yemekleri ulaştırdıklarını bildiren Yılmaz, tüm aşevlerinde kazanların kaynamaya devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, "Bu kazanlar, hayırseverlerimizle ve toplumumuzun dayanışması sayesinde kaynıyor. Aşevlerine ayni bağış yapılabileceği gibi bizim hem internet sitemizde hem mobil bağışımızda hem 168 telefon numaramızda hem şubelerimizde şartlı bağış şeklinde yapabilirler. Yine 1877'ye fitre, fidye, sahur ya da iftar yazarak 130 liralık bağış yapmaları da mümkün." bilgisini verdi.

Konuşmasının ardından Yılmaz, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımına katıldı.