Türk Kızılay'dan Somali'deki 300 böbrek hastasına 150 bin dolarlık destek - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan Somali'deki 300 böbrek hastasına 150 bin dolarlık destek

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Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören 300 hastaya 150 bin dolar nakdi destek sağladı.

Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören 300 hastaya 150 bin dolar nakdi destek sağladı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, desteğin Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Hemodiyaliz Merkezinde tedavi görecek hastalara yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türk Kızılay tarafından 300 hastanın banka hesabına kişi başı 500 dolar yatırıldığı, söz konusu desteğin diyaliz tedavisinin yanı sıra ulaşım ve ilaç giderlerinin karşılanmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Üç ay sürmesi planlanan proje kapsamında toplam 450 bin dolarlık destek sağlanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, hastaların ayda 10 seans olmak üzere ücretsiz diyaliz hizmetinden yararlanacağı kaydedildi.

Merkezde bugüne kadar 250 bin diyaliz seansı gerçekleştirildi.

Açıklamada, 2015 yılında kurulan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi'nin 52 diyaliz cihazıyla Somali'nin en büyük diyaliz merkezi olduğu aktarıldı.

Merkezde kuruluşundan bu yana 250 bin diyaliz seansı gerçekleştirildiği ve 40 bin Somalili hastaya sağlık hizmeti sunulduğu bildirildi.

Türkiye, Somali'ye sağlık alanında sağladığı destek kapsamında Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi aracılığıyla ülkenin sağlık altyapısının güçlendirilmesine ve sağlık personelinin yetiştirilmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türk Kızılay'dan Somali'deki 300 böbrek hastasına 150 bin dolarlık destek - Son Dakika
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