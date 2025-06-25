Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Lahec ilinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yetim çocuklara 350 gıda paketi dağıttı.
Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Ubeyd, Lahec'in Tuban ilçesine bağlı Feyyuş bölgesinde gıda sıkıntısı nedeniyle yetersiz beslenen yetim çocuklara 350 gıda kolisi dağıtıldığını söyledi.
Ubeyd, yardımların Türkiye'nin, özellikle de babalarını kaybeden Yemenli çocukların maruz kaldığı acıları hafifletmek için insani yardım ulaştırılması konusundaki hassasiyeti çerçevesinde gerçekleştirildiğini aktardı.
Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Türk Kızılay'dan Yemen'de Yetim Çocuklara Yardım - Son Dakika
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