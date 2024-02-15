Türk Kızılay, Gazzeliler için yeni bir aşevi kurdu - Son Dakika
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Türk Kızılay, Gazzeliler için yeni bir aşevi kurdu

Türk Kızılay, Gazzeliler için yeni bir aşevi kurdu

Türk Kızılay, Gazze'de yerlerinden edilen Gazzelilere yardım etmek için Refah bölgesinde yeni bir aşevi kurdu. Yerel personel ve Mısır'daki ekiplerle çalışan Kızılay, dağınık yerleşimlerde yaşayan 1000 aileye sıcak yemek ulaştırıyor. Ayrıca, 3 bin 204 ton insani yardım malzemesi de bölgeye taşındı. Kızılay'ın yardım çalışmalarıyla toplamda 9,85 milyon dolar değerinde insani yardım ulaştırıldı.

15.02.2024 12:37  Güncelleme: 12:38
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Türk Kızılay, Refah bölgesine sığınan Gazzeliler için bölgede yeni bir aşevi kurdu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze şeridindeki yerel personel ve Mısır'a konuşlandırılan ekiplerle, yerlerinden edilen Gazzelilere yardımların ulaştırılması için çalışmalar sürüyor.

Refah bölgesine sığınan ve burada yaşam mücadelesi veren mağdurlar için yeni bir aşevi kuruldu.

Kızılay'ın yerel personelle kurduğu yeni aşeviyle ilk etapta dağınık yerleşimlerin bulunduğu alanlara her gün 1000 aile için sıcak yemek ulaştırılıyor. Kapasitenin ise artırılması planlanıyor.

Kızılay, 99 bin 292 gıda paketi, 138 bin 859 konserve gıda, 221 bin 500 kişi/öğün sıcak yemek, 382 bin 267 giyim malzemesi, 6 ambulans, 59 bin 456 hijyen malzemesi, 63 bin 635 medikal malzeme, 13 bin 225 kan ürünleri sarf malzemesi ve cihazı gibi muhtelif ihtiyaçlar ile insani yardım malzemesi taşıyan gemilerle toplamda 3 bin 204 tonluk malzemeyi bölgeye ulaştırdı.

Türk Kızılay, yaptığı yardım çalışmalarıyla 7 Ekim'den bu yana 850 bin doları nakdi olmak üzere ihtiyaç malzemeleriyle birlikte yaklaşık 9,85 milyon dolar değerinde insani yardım ulaştırmış oldu.

Kaynak: AA

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