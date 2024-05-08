Türk Kızılay Genel Sekreteri: Filistin\'deki trajediye engel olmaya çağırıyoruz

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Türk Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Kızılay ve Kızılhaç hareketine bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bugün Filistin'de dünyanın gözü önünde bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Dünyayı, Gazze'yi insani yardıma açık tutmak için bir araya gelmeye ve bu trajediye engel olmaya çağırıyoruz." dedi.

Ellialtı, Türk Kızılay arşivinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından TRT'nin katkısıyla hayata geçirilen Esir Mektupları Sergisi'ni 8 Mayıs Dünya Kızılay-Kızılhaç Günü'nde Galataport Paket Postanesi'nde sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Murat Ellialtı, Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü'nün, İsviçre'nin Cenevre şehrinde Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin kurulmasıyla başlayan insani yardım çabalarını onurlandırmak için dünya genelinde kutlandığını anımsattı.

Bu küresel hareketin bir parçası olan Türk Kızılay'ın da 8 Mayıs'ı, "Yüzyıllık Emanet: Esir Mektupları" adlı anlamlı sergiyle kutladığını aktaran Ellialtı, şunları kaydetti:

"Sergide, Türk Kızılay arşivinden derlenen ve 1. Dünya Savaşı dönemine ait yerli ve yabancı esir mektupları, kartlar, listeler, defterler, döneme ait pul, zarf ve fotoğraflar yer alıyor. Sergide yer alan belgeler, savaş esnasında esir düşen askerlerin aileleriyle iletişim kurduğu yürek burkucu mektupları içeriyor. Bu mektuplar, savaşın sadece stratejik bir mücadele olmadığını, cephe gerisinde derin insani dramları da barındırdığını gözler önüne seriyor."

Mektupların aynı zamanda Kızılay'ın savaş döneminde üstlendiği kritik insani rolü de anlattığının altını çizen Ellialtı, "Sergi için 75 esir defteri, 127 esir listesi, 25 bin 504 esir mektubu ve 308 bin 645 esir kartı günümüz Türkçesine çevrildi." dedi.

Türkiye'nin, Kızılhaç hareketinin saygın üyelerinden biri olduğunu vurgulayan Ellialtı, "Milletimiz bu harekete güç veriyor. Bağışçılarımız, nerede bir insani kriz olsa orada olmamız için bizden desteklerini esirgemiyor. Bu hareket, aynı zamanda uluslararası insani hukukun, savaş hukukunun ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bizim için bugünün bir başka önemi de bu mekanda yüz yıllık emanet mektuplarını sergiliyor olmamızdır." ifadelerini kullandı.

Ellialtı, sergide evlatların annelerine yazdığı çok kıymetli mektupların yer aldığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de herkesin umudu olan Kızılay ve Kızılhaç hareketine her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Bugün Filistin'de dünyanın gözü önünde bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana savunmasız insanların maruz kaldığı saldırılar dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Gazze'de çok büyük bir trajedi yaşanıyor. Biz dünyayı, Gazze'yi insani yardıma açık tutmak için bir araya gelmeye çağırıyoruz. Eğer insani yardım kapıları kapanırsa, çocuklar ölmeye devam edecek. Anneler ağlayacak, savunmasız insanlar sadece silahlarla değil açlıktan ve hastalıktan ölecek. Tüm insanlığı, bu trajediye engel olmaya çağırıyoruz."

8 Mayıs Dünya Kızılay-Kızılhaç Günü etkinliğine, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Temsilcisi Jessie Thomson'un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.