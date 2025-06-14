Türk Kızılay ile Kan Bağışı Önemli - Son Dakika
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Türk Kızılay ile Kan Bağışı Önemli

14.06.2025 11:15
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Türk Kızılay, gönüllü kan bağışçılarıyla stokları koruyor. Herkes kan vermeye davet ediliyor.

Türk Kızılayın gönüllü kan bağışçıları, hayat kurtarmaya devam ediyor.

Sağlıklı bireylerin yılda iki kez kan vermesi, hem kan ihtiyacının karşılanmasında hem de bağışçıların sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, AA muhabirine, her gün yaklaşık 9 bin ünite kan bağışına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Bağışlanan kanları gerekli test ve analizlerden geçirdikten sonra hastanelerin ihtiyacı kadar transfer sağlıyoruz." dedi.

"Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışı yapabilir"

Kan bağışının önemine işaret eden Güler, "Genelde başımıza gelmediği zaman aklımıza gelmeyen bir konu. Düzenli olarak bağışlandığı zaman stoklarımızda her zaman kan bulunacaktır. İhtiyaç duyulduğunda da hastaların ihtiyacı kadar kullanabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Güler, bağışçıların bir kısmının düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu, bir kısmının ise ihtiyaç olduğunda kan bağışı yaptığını söyledi.

Düzenli olarak yılda 2 defa kan bağışında bulunulması gerektiğini aktaran Güler, "Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışı yapabilir. Düzenli şekilde yılda 2 defa yapıldığı zaman bu ihtiyacı karşılamış oluyoruz. Kan bağışlarımızı ötelemeden vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum." diye konuştu.

Güler, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla kan bağışı yapanları ve yapacakları şimdiden tebrik ederek, bağışçıların gününü kutladı.

"Herkesin yaşama dönmesini istiyorum"

Gönüllü olarak 12 yıldır kan bağışında bulunduğunu anlatan ev hanımı Nurhayat Evci de "İnsanlara faydam olsun diye, insanların kana ihtiyacı olduğu için kan vermek istedim. Herkesin yaşama dönmesini istiyorum. Kan vermekten korkanların korkmalarına gerek yok." dedi.

Gönüllü olarak 37'nci bağışını yapan Evci, Türk Kızılayın düzenli kan bağışını teşvik etmek üzere uyguladığı ödüllendirme sistemiyle verilen altın madalyasını Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler'den aldı.

Kan bağışıyla vücut kendisini yeniliyor

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Özdemir ise 18 yıldır düzenli kan verdiğini belirterek, "Her sağlıklı insanın kan vermesi gerekiyor. Kan verdikçe vücudumuzdaki kan yenileniyor. İlikler tekrar kan üretmeye başlıyor, bu da sağlık için önemli bir adım. Kan vermeyi önemsiyorum." şeklinde konuştu.

Özdemir, kan vermekten çekinen veya korkan kişiler için yayınlar yoluyla insanlara ulaşılarak, kan bağışı yapmanın sağlık açısından da önemli olduğunun anlatılmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Bilal Taha Akdaş da 18 yaşında kan vermeye başladığını, düzenli olarak 3 ayda bir kan bağışladığını söyledi.

Akdaş, insanların kendileri veya sevdikleri için kan aramaya başladıklarında kanın önemini anladıklarını dile getirerek, "Herkes o ihtiyacı gözetmeden kan verirse böyle durumlarda ek olarak aramaya ihtiyaç duymayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Murat Güler, Kızılay, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay ile Kan Bağışı Önemli - Son Dakika

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