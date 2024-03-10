Türk Kızılay'ın İyilik Gemisi Mısır'a Ulaştı - Son Dakika
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Türk Kızılay'ın İyilik Gemisi Mısır'a Ulaştı

Türk Kızılay\'ın İyilik Gemisi Mısır\'a Ulaştı

Türk Kızılay'ın 2 bin 737 ton insani yardım malzemesi taşıyan 7. İyilik Gemisi, ramazan ayı öncesinde Mısır'a ulaştı. Gemideki malzemelerin sevkiyatı için tırlara yükleme çalışması başlatıldı. Yardım tırlarının bölgeye hızla ulaşması için Türk Kızılay, Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı ile koordinasyonla hareket ediyor. Türk Kızılay, Gazze'de gıda paketlerinin dağıtımının yanı sıra günlük 5 bin kişiye sıcak yemek vermeyi sürdürüyor.

10.03.2024 18:35  Güncelleme: 18:37
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Türk Kızılay'ın 2 bin 737 ton insani yardım malzemesi taşıyan 7. İyilik Gemisi ramazan ayı öncesinde Mısır'a ulaştı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, savaş mağduru Gazze halkı için 7 Ekim'den bu yana yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayın bugüne kadar gönderdiği yardım gemilerinin en büyüğü olan 7. İyilik Gemisi Mısır'ın El- Ariş Limanı'na vardı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bölgedeki Kızılay ekibi tarafından karşılanan yardım gemisindeki acil ihtiyaç malzemeleri bir an önce Gazze halkına ulaştırılmak için tırlara yükleniyor.

Ramazan ayı öncesinde bölgeye ulaşan İyilik Gemisi'ndeki malzemelerin sevkiyatı için tırlara yükleme çalışması ise hemen başlatıldı.

Ülkedeki Türk Kızılay uzman personelinin yönlendirmesiyle yükleme çalışmaları yapılan TIR'lar Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapacak.

Gemide başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme ve bebek malzemelerinden oluşan 2 bin 737 tonluk yük bulunuyor.

Yardım tırlarının bölgeye hızla ulaşması için çalışan Türk Kızılay, Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı ile koordinasyonla hareket ediyor.

Türk Kızılay, Gazze içerisinde gıda paketlerinin dağıtımın yanı sıra Gazze'nin Refah bölgesinde de aşevi çalıştırarak günlük 5 bin kişiye sıcak yemek vermeyi sürdürüyor. Yemekler bugünden itibaren iftarlık ve sahurluk olarak dağıtılacak.

Kaynak: AA

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