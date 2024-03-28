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- Türk Kızılay'ından Azerbaycan'daki ailelere Ramazan yardımı

Büyükelçi Bağcı: "Yardıma muhtaç kim varsa Türk'ün eli savaş şartlarında bile orada olmuştur"

BAKÜ - Türk Kızılay'ı Ramazan ayı çerçevesinde Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu kolilerin dağıtımına başladı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa, nerede bir yetim varsa yaşlı, kimsesiz, unutulmuş, yardıma muhtaç kim varsa Türk'ün eli, başta Kızılay'ımız, TİKA'mız, sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere savaş şartlarında bile orada olmuştur" dedi.

Türk Kızılay'ı 2024 Ramazan faaliyetleri doğrultusunda Azerbaycan'da başta şehit aileleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda dağıtımı gerçekleştiriyor. Azerbaycan Kızılay'ının da yardımıyla Bakü başta olmak üzere Azerbaycan'ın 8 farklı bölgesindeki 500 ihtiyaç sahibi aile belirlendi. Ramazan gıda kolilerinin bir kısmı Bakü'de dağıtılmaya başlanırken, diğer kısmı ise araçlara yüklenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Bakü'de başlayan dağıtım programına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sarılar, Türk Kızılay Kafkasya Bölge Ekip Başkanı Hüseyin Çıtak ve diğer görevliler katıldı.

Temel gıda ürünlerinin bulunduğu koliler, Azerbaycan Kızılay'ının şubeleri ve gönüllülerin yardımlarıyla kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Yardıma muhtaç kim varsa Türk'ün eli, savaş şartlarında bile orada olmuştur"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı yaptığı konuşmada Türk Kızılay'ının Türk'ün merhametli eline, iyiliğin temsiline dönüştüğünün ve bunu önemsediklerini belirtti. Büyükelçi Bağcı, "Yaklaşık 10 milyona yakın, dünyada, bütün coğrafyalarda nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa, nerede bir yetim varsa yaşlı, kimsesiz, unutulmuş, yardıma muhtaç kim varsa Türk'ün eli, başta Kızılay'ımız, TİKA'mız, sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere savaş şartlarında bile orada olmuştur. Bu mücadeleyi de gönüllülük esasıyla yürütmektedir. Türk Kızılay'ı kuşkusuz köklü bir teşkilat ama milletimizin bağışlarıyla ve gönüllü ordusuyla bu işi yapmaktadır. Bugün Azerbaycan'dayız ama dün de Azerbaycan'daydık. Birinci Karabağ Savaşı muharebesi başladığında, işgal başladığında kardeşlerimizin yanında olan yine Türk kuruluşlarımızdı, sivil toplum kuruluşlarımızdı, insanlarımızdı. Burada oldular, onların yardımına koştular" dedi.

"İki devletli çözüm için Filistin davasının yanında olmaya Türkiye devam edecektir"

Karabağ'da Kızılay'ın çok sayıda faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Bağcı, "Geçtiğimiz yıl hatırladığım kadarıyla 16 tane biz temas hattındaki okullarımızın bahçelerine oyun grupları yaptık ve açılışını gerçekleştirdik. Zaten her Ramazan, bütün rayonlarda (bölgelerde) Kızılay'ımız bu milletimizin iftar sofrasında bir yemek de biz olalım anlayışıyla bir duygudaşlıktır aslında. Bu duygudaşlığı yaşatıyoruz, yaşıyoruz biz burada milletimizin bağışlarıyla. Ama esasında tabii ki bugün odaklandığımız konu bizim açımızdan Gazze'dir. Geçtiğimiz yıl deprem idi. Depremle ilgili çok büyük bir çalışma sergiledi Kızılay'ımız, AFAD'ımız, TİKA'mız bütün sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz. Ama bu sene Gazze konusu yaklaşık 6 ayı bulan 35 bine yakın Müslümanın kanının döküldüğü, ayrım gözetmeksizin sivillerin bombalandığı, öldürüldüğü, hedef alınarak öldürüldüğü bir zulmü yaşıyoruz ve bu zulmün karşısında en açık şekilde duran da Türkiye olmuştur. Sadece siyasi olarak değil, diplomatik çabalarıyla da bunun karşısında olmuştur ve geçtiğimiz günlerde de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir geçici ateşkes kararı çıkmıştır. Umuyor ve diliyoruz ki bu kalıcı olur. Kalıcı olması için de çalışıyoruz ve barış için, iki devletli çözüm için Filistin davasının yanında olmaya Türkiye devam edecektir" diye konuştu.

"Gazze'de kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz"

Türk Kızılay'ının 7. gemisini Gazze'ye doğru yola çıkardığını belirten Büyükelçi Bağcı, "Bu önemli. Sadece insani yardım değil, kan, ambulans, gıda, tıbbi malzeme, seyyar hastane her şeyiyle biz Gazze'de kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Aynı şekilde hava kargo dahil biz Gazze'de unutulmuş bir insanlık yaşanmasını istemiyoruz başka bölgelerde olduğu gibi. Türk'ün bu elini, yardımını, siyasi diplomatik çabalarını aynı şekilde de insani yardımlar olarak da gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle ben Kızılay'ımıza başta Başkan Fatma Meriç Yılmaz olmak üzere bütün ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Allah güçlerini artırsın. Biz kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.