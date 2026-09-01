Türk Kızılay Kars'ta Aşevi Açtı - Son Dakika
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Türk Kızılay Kars'ta Aşevi Açtı

Türk Kızılay Kars\'ta Aşevi Açtı
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Türk Kızılay'ın 81 ile 81 Aşevi Projesi kapsamında Kars'ta açtığı aşevi, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek sunacak. Açılışta konuşan yetkililer, projenin önemine dikkat çekti ve yıl sonuna kadar butik marketin de açılacağını belirtti.

Türk Kızılay, 81 ile 81 Aşevi Projesi kapsamında Kars'ta hizmete açtığı aşeviyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.

Şehitler Mahallesi Kafkas Üniversitesi mevkiindeki Kızılay binası önünde düzenlenen aşevi açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta Kafkas Halk Oyunları ekibi de gösteri yaptı.

Vali Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, depremde koordinatör olarak görev yaptığında Türk Kızılay'ı yanlarında görüdüklerinde mutlu olduklarını ifade ederek, "Hilal sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değil, ihtiyaç sahibi tüm insanlara hizmet etmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar butik marketi de açmış olacağız. Gençlerimizin, üniversite öğrencilerimizin, insanlarımızın gelip sıfır eşyaları alabileceği butik marketi de yıl sonuna kadar açmak istiyoruz." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise Türk Kızılay olarak 81 ile 81 Aşevi Projesi'ni yaklaşık 1 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Aşevlerinin oluştutulması için bağışçılara çağrı yaptıklarını ve buna çok güzel karşılık aldıklarını anlatan Yılmaz, "Şu anda 45 aşevimiz var, 35 tane aşevimizin farklı aşamalarda yolda olduğunu ve bağışçısını bulduğumuzu biliyoruz. Bunların 20 tanesi önümüzdeki 6 ayın içinde farklı şehirlerde hızlı bir şekilde açılacak." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye Afet Planı'nda Türk Kızılay'ın beslenme kümesinin ana sorumlusu olduğunu belirterek, "Biz afet dediğimiz zaman sadece 6 Şubat'taki gibi büyük afetleri düşünmeyelim. Bir yerde sel baskını olduğu zaman ya da bir yerde yangın olduğu zaman oraya arama kurtarmaya giden o kahramanlarımızdan selden, yangından oradaki afetten etkilenen vatandaşlarımıza kadar o kişilere ilk sıcak yemeği, ilk suyu yine Türk Kızılay götürüyor. Bunu da aşevlerimizin olduğu illerde çok daha hızlı bir şekilde, çok daha organize bir şekilde, çok daha lezzetli bir şekilde yapıyoruz. Bizim aşevlerimizden çıkan yemeklerimiz çok lezzetlidir çünkü içinde bereket, dayanışma, sevgi, dua, şefkat vardır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ile Türk Kızılay Kars İl Başkanı Kübra Hüryurt da birer konuşma yaparak, aşevinin hayırlı olması temenisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, dualarla aşevinin açılışı yapıldı, burada hazırlanan ilk yemek vatandaşlara ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay Kars'ta Aşevi Açtı - Son Dakika

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