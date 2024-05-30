Türk Kızılay Malatya\'da okulları afet ve acil durumlara hazırlıyor

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Türk Kızılay, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, "Afet ve Risk Azaltma Projesi" kapsamında okulların afet riskini yaptıkları çalışmalarla azaltıyor.

Türk Kızılay Malatya Toplumsal Hizmet Merkezi, Alman Kızılhaç'ı iş birliğiyle depremden etkilenen Malatya'da "Okulların Afet ve Acil Durum Hazırlıkları Projesi" kapsamında afetlere karşı güvenlik ihtiyaçları belirlenen 11 okulun 2'sinin ihtiyaçlarını giderdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dahilinde Türk Kızılay Malatya Toplumsal Hizmet Merkezi personellerince okullar ziyaret edilerek, güvenlik ihtiyaçları belirlenen 11 okulundan 2'sinin ihtiyaçları giderildi.

Okulların afet ve acil durumlara hazırlıklı hale gelmesini sağlamak ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülülen projede, öğrencilerin güvenliği ve toplumsal dirençliliğin artırılması hedefleniyor.

Eksiklikleri belirlenen Battalgazi ilçesindeki Söğüt Ortaokulu'na ilk yardım dolabı, yangın söndürme tüpü yerleştirdi.

Okul binasında bulanan dolaplarla mobilyalar sabitlendi, pencerelere güvenlik kilidi takıldı, acil çıkış levhaları asıldı, merdiven korkuluklarına fileler takıldı, okul bahçesine fidan dikildi.

Türk Kızılay personeli öğrencilerle voleybol oynayarak ip atladı.