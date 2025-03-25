Türk Kızılay Muş'ta 72 Bin Kişiye Sıcak Yemek Dağıttı - Son Dakika
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Türk Kızılay Muş'ta 72 Bin Kişiye Sıcak Yemek Dağıttı

Türk Kızılay, Ramazan boyunca Muş'ta ihtiyaç sahiplerine toplam 72 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdı.

25.03.2025 18:26
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Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nden 72 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı

MUŞ - Muş'ta Türk Kızılay Şubesi tarafından Gıyasettin Bingöl Aşevi'nde hazırlanan yemekler, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı ile Muş Valiliği arasında yapılan protokol kapsamında, "Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla yürütülen çalışma ile aşevinde günlük üç çeşit sıcak yemek hazırlanarak sefer taslarıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüldü.

Aşevinde her gün 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılırken, Ramazan ayı boyunca toplamda yaklaşık 72 bin kişiye ulaşıldı. Dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak, desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Kızılay İl Merkezi Başkanlığı'nda Bağış Yönetim Uzmanı olarak görev yapan Gökhan Geyik, "Bugün merkezimize bağlı aşevimizi ziyaret ettik. Burada her gün 3 bin kişiye, üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca ise toplamda yaklaşık 72 bin kişiye günlük üç çeşit sıcak yemek sunmayı hedefliyoruz. Çalışan personelimiz ve gönüllülerimizle birlikte, yemekleri sefer taslarına koyarak araçlarımızla vatandaşlarımıza sıcak bir şekilde ulaştırıyoruz. Yemekleri teslim ettiğimizde aldığımız dualar bizleri inanılmaz derecede motive ediyor. Ramazan'ın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu yıl, Türk Kızılayı'nın Ramazan sloganı "Kalbimiz Bir, Soframız Bir" olarak belirlendi. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi ve gıda yardımları da ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca yaklaşık 2,5 milyon TL nakdi yardımda bulunduk. Bununla birlikte, kuru gıda desteğimiz kapsamında şu ana kadar 4 bin gıda kolisi dağıttık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay Muş'ta 72 Bin Kişiye Sıcak Yemek Dağıttı - Son Dakika

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