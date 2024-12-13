Türk Kızılay, Suriye'den Dönüş Yapan Suriyelilere Destek Verdi - Son Dakika
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Türk Kızılay, Suriye'den Dönüş Yapan Suriyelilere Destek Verdi

Türk Kızılay, Suriye\'den Dönüş Yapan Suriyelilere Destek Verdi

Suriye iç savaşından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelileri karşılayan Türk Kızılay ekipleri, geri dönenlere gıda ve hediyelerle destek oldu. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Suriyelilerin yanlarında olduklarını vurguladı.

13.12.2024 16:37  Güncelleme: 16:43
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Suriye'de başlayan iç savaşın ardından 2011'de rejim baskısından kaçıp, Türkiye'ye sığınan Suriyelileri kapıda karşılayan Türk Kızılay ekipleri, ülkelerine dönüş yapanları da uğurluyor. Ekipler, içinde bere, atkı, eldiven ve oyuncakların bulunduğu paketleri Suriyeli çocuklara verdi. Erzak kolileri de Suriyeli ailelere hediye edildi. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bekleyenleri ziyaret edip, hediyeler verdi.

'HER YOLCULUKLARINDA ONLARIN YANINDAYDIK'

Ramazan Saygılı, "Kadim milletin iyilik hareketiyiz. Onları karşılayıp, ev sahipliği yapan ilk hareket yine milletimizin iyilik eli olan Türk Kızılay'dı. Her yolculuklarında onların yanındaydık. Halep'ten, İdlib'ten tahliye edilirken, sınır kapılarından gelirken 13 yıl boyunca onlarla birlikte olduk. Ülkelerinde barış olduğu haberini aldıktan sonra tüm sınır kapılarında konuşlandık. Anadolu kültüründe giden misafire yolluk verilir. Biz de her gün yaptığımız gibi hazırladığımız yollukları Suriyeli kardeşlerimize dağıtıyoruz. Hem güle güle gitmelerini hem de ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını sağlamanın desteğini veriyoruz" diye konuştu.

'ŞİMDİ DE EVLERİNE UĞURLUYORUZ'

Savaştan kaçan Suriyelilerin hem hüzün hem de sevinçlerinde yanında olduklarını kaydeden Saygılı, "Umuyoruz ki tez elden yuvalarına kavuşurlar. Anadolu, sıkıntılıların sığınak yeridir. Sıcak bağrında herkese yer vardır. Suriyeli kardeşlerimiz iç savaştan dolayı geldiler, onları bağrımıza bastık ve milletimizin zarafetiyle karşıladık. Şimdi de onları evlerine uğurluyoruz" dedi.

Haber: Anıl ATAR - Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: Eser PAZARBAŞI/REYHANLI,(Hatay),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Suriye'den Dönüş Yapan Suriyelilere Destek Verdi - Son Dakika

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