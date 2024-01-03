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Türk Kızılayı, Gazze'ye ulaştırdığı yardım malzemelerini duyurdu - Son Dakika
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Türk Kızılayı, Gazze'ye ulaştırdığı yardım malzemelerini duyurdu

Türk Kızılayı, geçen haftalarda gönderdiği 2'nci yardım gemisindeki 107 tonluk insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırdığını açıkladı. Kızılay, çadır, yatak, gıda, hijyen gibi malzemelerin bulunduğu 66 TIR'ı Gazze'ye gönderdi. Ayrıca, yeni bir yardım gemisi için hazırlıklarını yapmaya başlayan Kızılay, bin 500 tonluk yardım yüklemeyi hedefliyor.

Türk Kızılayı, Gazze\'ye ulaştırdığı yardım malzemelerini duyurdu
03.01.2024 - 15:46,
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Kızılay, geçen haftalarda gönderdiği 2'nci yardım gemisindeki malzemelerin Gazze'ye ulaştığını duyurdu.

Gemideki 107 tonluk insani yardım malzemesini 147 TIR'a yükleyen Kızılay; çadır, yatak, gıda, hijyen gibi malzemelerin bulunduğu 66 TIR'ı Gazze'ye ulaştırdığını belirtti.

Barınmaya, suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç duyan Gazze halkı için Türk Kızılay'ı, sürdürdüğü yardım faaliyetlerini Filistin Kızılayı ve Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde gerçekleştiriyor. Gazze'de yaşanan çatışmalardan etkilenenler için bölgeye uçaklar ve gemilerle yaklaşık bin 700 tonluk insani yardım gönderen Türk Kızılay, TIR'lara yüklediği yardım malzemelerini Mısır'daki Refah Sınır Kapısından Gazze içerisine ulaştırıyor.

BİN 500 TONLUK YENİ YARDIM GEMİSİ HAZIRLANIYOR

Gazze'deki sivil halka yardım etmek ve Türkiye'nin dayanışma gücünü göstermek için 'Filistin'in yaralarını birlikte saralım' sloganıyla yardım kampanyası yürüten Kızılay, yeni yardım gemisi için de hazırlıklarını yapmaya başladı. Kızılay, gemiye bin 500 tonluk yardım yüklemeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA
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Filistin, Kızılay, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Kızılayı, Gazze'ye ulaştırdığı yardım malzemelerini duyurdu - Son Dakika
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