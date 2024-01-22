Türk Kızılayı, Kırgızistan\'daki 7,0 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Gelişmeleri Takip Ediyor

TÜRK Kızılay, Kırgızistan'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 7,0 büyüklüğündeki deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

Türk Kızılay'ı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kırgızistan'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 7,0 büyüklüğündeki deprem sonrası afet ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir" denildi.