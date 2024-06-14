Türk Kızılayı, Van'da tek öğrencili okulun karne heyecanına ortak oldu

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Van'ın Gürpınar ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, mezradaki okulun tek öğrencisi 8 yaşındaki Hasret Aydın'ın karne heyecanına ortak oldu.

İlçeye 78 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdelen Mahallesi'ne bağlı Yaşlıdal mezrasındaki ilkokulda eğitim gören tek öğrenci Aydın, karnesini alarak 3. sınıfa geçti.

Türk Kızılay Gürpınar Şubesi gönüllüleri de 8 yaşındaki öğrenciyi sevindirmek ve karne heyecanına ortak olmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda mezraya giderek Hasret ile öğretmen Şahin Aydın'ı ziyaret eden gönüllüler, yanlarına götürdükleri karne hediyeleriyle minik öğrenciye Kurban Bayramı öncesi çifte mutluluk yaşattı.

Öğretmeninden karnesini alan Hasret'in yüzünü boyayan gönüllüler, onunla oyunlar oynayarak okulun son gününü eğlenceli geçirmesini sağladı.

"Devletin her yere ulaştığının örneğini gördük"

Öğrenci Hasret Aydın, AA muhabirine, karne almanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Öğretmenini çok sevdiğini ve onun sayesinde çok şey öğrendiğini anlatan Aydın, "Derslerim çok iyi. Doktor olmak istiyorum. Bugün çok mutluyum. Karne gününde beni yalnız bırakmayan, hediyeler getiren ağabeylerime, ablama teşekkür ederim. Tatilde kardeşlerimle oyun oynayacağım." dedi.

Kızılay Gürpınar Şube Başkanı Celal Atan ise okullarda düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin gönlüne dokunduklarını ifade etti.

Bugün de Yaşlıdal mezrasının tek öğrencisi Hasret'in karne heyecanına ortak olduklarını belirten Atan, şunları kaydetti:

"Hasret kızımızı karne gününde yalnız bırakmak istemedik. İlçemize 78 kilometre mesafedeki mezraya gönüllülerimizle geldik. Hasret ile oyunlar oynadık. Karne hediyesi verdik. Bu yıl tüm okullarda Kızılay Kolu'nu aktif hale getireceğiz. Bunun ilk adımını burada attık. Okulun tek öğrencisi Hasret, buradaki temsilcimiz olacak. Güzel bir duruma şahitlik ettik. Burada tek öğrencisi ve öğretmeni olan bir okul var. Devletin her yere ulaştığının örneğini gördük. Kızılay devletin merhamet elidir. Devletimizin eğitimde de her yere ulaştığını görmek bize mutluluk veriyor. Öğrencimizin eğitim hayatından geri kalmamasını sağlayan tüm yetkililere teşekkür ederim."

"Eğitiminden geri kalmamasına önem veriyoruz"

Mezrada 2 yıldır görev yapan öğretmen Şahin Aydın ise öğrencisinin derslerinde başarılı olduğunu aktardı.

Kızılay gönüllülerinin karne heyecanı yaşayan öğrencisine içinde kıyafet bulunan hediye paketleriyle sürpriz yaptığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 3 öğrencimiz vardı. Öğrencilerden ikisi ortaokula geçti. Bu yıl Hasret ile eğitime devam ettik. Bugün de karnesini verdik. Bir öğrencinin geleceğine, eğitimine verilen önemi buradan görebilirsiniz. Mezra kent merkezine çok uzak. Kışın ulaşım zor sağlanıyor. Hasret'in eğitiminden geri kalmamasına önem veriyoruz. Çok çalışkan bir öğrenci. Daha da başarılı olacağına inanıyorum. Kızılay gönüllüleri de bizi ziyaret etti. Hediyeler getirdiler. Hasret'in bugünkü sevinci ikiye katlandı. Destek veren herkese teşekkür ederim."